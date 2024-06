Call Veloce e Mini Call Veloce: le differenze

Obiettivo scuola, 22.6.2023.

“Call Veloce” vs “Mini Call Veloce”: differenze e chiarimenti sulle due procedure straordinarie.

In questo articolo cerchiamo di fare chiarezza su due procedure su cui spesso si fa molta confusione:

La Call Veloce

La Mini Call Veloce

ORDINE DELLE OPERAZIONI

Ricordiamo sempre che:

I posti vacanti e disponibili che residuano dopo la mobilità sono già noti. I posti vacanti possono essere visualizzati qui. Questi posti andranno in primis utilizzati per le immissioni in ruolo da concorso (in corso di svolgimento) e laddove non esaurite, dalle GAE. Qualora le graduatorie concorsuali non fossero pronte, si procederà all’accantonamento dei posti. Ricordiamo che essendo i posti banditi a livello regionale, non è ancora noto come l’accantonamento sarà ripartito a livello provinciale. Si procede alla “Call veloce” ordinaria (attenzione: da non confondere con la c.d. “Mini call veloce”). La Call veloce ordinaria è rivolta a coloro che sono inseriti nelle GRADUATORIE DI MERITO concorsuali di altra regione. Nel caso in cui residuino posti, si procederà con le nomine da GPS I fascia sostegno. Solo se residuano ulteriormente posti e sempre solo per sostegno, si procederà alla c.d. “Mini Call Veloce”.

Da quanto detto è innanzitutto evidente che alla “mini call veloce” si ricorre solo in ultima istanza e solo se, dopo le nomine da GPS I fascia sostegno, residuano ancora posti.

LA CALL VELOCE ORDINARIA

La “Call Veloce” Ordinaria consente ai soggetti inseriti nelle graduatorie utili per l’immissione nei ruoli del personale docente o educativo (GaE, GM2016, GM2018, GM2020, GM2024, etc.) di presentare istanza al fine dell’immissione in ruolo in territori diversi da quelli di pertinenza delle medesime graduatorie. In particolare sulla base di tale istituto, i soggetti inseriti nelle graduatorie utili per l’immissione in ruolo in una certa Regione, possono presentare domanda di partecipazione per un’altra Regione, scegliendo una o più province di una sola Regione.

Si tratta quindi di una procedura che non riguarda le GPS bensì solo chi è inserito nelle GM (Graduatorie di merito concorsuali) oppure nelle GAE e viene attuata sia i posti di sostegno sia per i posti comuni.

Alla call veloce si ricorre qualora, dopo le normali assunzioni da concorso ordinario o da GAE, residuino dei posti.

LE ASSUNZIONI DA GPS I FASCIA SU SOSTEGNO

Qualora dopo la “Call veloce ordinaria”, residuino ulteriori posti si procederà, solo per posto di sostegno alle nomine da GPS I fascia finalizzate al ruolo. La procedura riguarda coloro che sono inseriti nelle GPS I fascia sostegno a pieno titolo.

La procedura per le nomine finalizzate al ruolo, come ogni anno viene effettuata attraverso la domanda in cui sarà possibile esprimere fino a 150 preferenze (scuole, distretti o comuni), ordinate secondo il proprio gradimento. Nella stessa domanda infatti sarà possibile esprimere sia le preferenze relative alle supplenze sia quelle relative alle nomine da GPS I fascia per il ruolo.

La procedura sarà attiva presumibilmente tra la fine di luglio e l’inizio di agosto, dopo le ordinarie procedure di immissioni in ruolo.

MINI CALL VELOCE

Qualora dopo le nomine da GPS I fascia sostegno, residuino ulteriori posti, si darà luogo alla c.d. “Mini Call Veloce”. Questa operazione riguarda solo i posti di sostegno e trova applicazione in misura residuale, qualora residuino dei posti dopo le nomine da GPS I fascia finalizzate al ruolo.

Gli uffici scolastici regionali pubblicheranno i posti rimasti residui nelle varie province della regione e gli aspiranti potranno presentare istanza entro il termine perentorio di 48 ore dal momento di apertura delle funzioni. Nell’istanza, sempre in modalità online, l’aspirante indica la provincia (o le province della medesima regione, anche diversa da quella di inserimento nelle GPS) per le quali intende partecipare alla procedura.

Occorre sempre ricordare che la “Mini Call Veloce” è sempre una procedura residuale per la quale non vengono destinati “posti ulteriori” o “nuovi posti”. Si tratta solo dei posti eventualmente residuati dopo le procedure ordinarie di immissione in ruolo e dopo le nomine da GPS I fascia dei candidati inseriti in quella provincia. Per un approfondimento si veda anche questo articolo.

