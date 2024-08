dall’USR per il Veneto, 12.8.2024.

Comunicazione dell’Ufficio III: si comunica che all’Albo Pretorio di questo Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto è disponibile il decreto relativo alla pubblicazione del contingente provinciale dei posti da destinare alla procedura “per chiamata” prevista dall’articolo 5, comma 12, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, come modificato dall’articolo 14, comma 1, lettera c)-bis, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, distinti per grado di scuola (infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado).

.

.

.

.

.

.

.

Call veloce, i posti disponibili nel Veneto

ultima modifica: da