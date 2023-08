La nota del MIM.

Il Ministero dell’Istruzione e del merito comunica tramite la nota a firma del Direttore Generale per il Personale, l’avvio alla procedura di call veloce destinata al personale educativo.

I termini entro cui si potrà inoltrare la domanda sono da giovedì 24 agosto (ore 9.00) a lunedì 28 agosto (ore 12.00).

Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre, occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”.

Espletate queste operazioni preliminari, all’istanza si accederà tramite un link presente all’interno del suddetto servizio “Istanze on line”. Qualora gli aspiranti inseriti nelle graduatorie concorsuali di cui al DDG 28 luglio 2000 fossero impossibilitati a presentare l’istanza telematica a motivo della mancata informatizzazione delle relative graduatorie, pur rientrando fra gli aventi titolo a partecipare alla procedura de qua, inoltreranno la domanda di partecipazione all’Ufficio che gestisce la graduatoria di appartenenza, che provvederà all’invio all’Ufficio di destinazione con l’indicazione di tutti gli elementi utili (punteggio e preferenze) per determinare la graduatoria nella Regione di arrivo. A tal fine, i singoli Uffici scolastici regionali che gestiscono le graduatorie concorsuali forniranno specifiche indicazioni operative agli interessati.

La nota

