dall’USR per il Veneto, 2.8.2023.

Comunicazione dell’Ufficio III: si comunica che all’Albo Pretorio di questo Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto è disponibile il Decreto n. 4284 del 2 agosto 2023 di assegnazione alla sede di servizio del docente individuato quale destinatario di contratto a tempo indeterminato per i posti di sostegno della scuola secondaria di secondo grado per l’a.s. 2022/23.

Call veloce Veneto, l’assegnazione di sede

ultima modifica: da