dall’USR per il Veneto, 24.8.2024.

Comunicazione dell’Ufficio III: si pubblica l’avviso relativo all’indisponibilità di posti, nella regione Veneto, per la procedura “per chiamata” di cui all’articolo 5, comma 12, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, prorogato fino al 31 dicembre 2025 dall’articolo 14, comma 1, lettera c)-bis, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.

L’USR per il Veneto informa che nella regione Veneto, si precisa che non vi sono posti di sostegno vacanti e disponibili per la classe di concorso ADSS destinati alla procedura “per chiamata” prevista dall’articolo 5, comma 12, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44.

Ciò in conformità a quanto stabilito con D.D.G. n. 3175 del 9 agosto 2024, di riparto del contingente di assunzioni autorizzato per l’anno scolastico 2024/25, e a quanto riportato nella tabella allegata al decreto n. 3293 del 23 agosto 2024, redatta sulla base degli esiti dello svolgimento della procedura di cui al decreto ministeriale n. 111 del 6 giugno 2024 (nomine finalizzate al ruolo da GPS I fascia).

I posti che sono risultati visibili a sistema per breve periodo, sono infatti posti destinati al concorso PNRR per la classe ADSS, che nella regione Veneto si chiuderà nell’anno 2025.

Allegati Prot. AOODRVE n. 21253 del 24 agosto 2024 (181 kB) – 361 download

Call veloce Veneto, nessun posto all’infanzia

ultima modifica: da