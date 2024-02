Cambia di nuovo la valutazione alle scuole elementari: è la decima volta in meno di cinquant’anni. L’ultima era stata nel 2020 quando ai voti si sono sostituiti i giudizi descrittivi: in via di prima acquisizione, base, intermedio e avanzato. Ora questo sistema andrà in soffitta, perché con l’approvazione della legge sulla condotta tornerà anche il giudizio sintetico. Se la scala dei nuovi giudizi sarà il solito insufficiente, sufficiente, buono e ottimo non è ancora del tutto chiaro perché la legge si limita a dare il potere al ministro dell’Istruzione e del Merito di cambiare la valutazione, trasformando i giudizi descrittivi in giudizi sintetici.

Contro l’idea di un nuovo cambio aveva tra gli altri avanzato perplessità anche Maria Mellone presidente dell’Unione Matematica Italiana, perché un nuovo cambiamento tra l’altro vanificherebbe tutto il lavoro di formazione fatto con gli insegnanti dopo l’introduzione dei nuovo criteri.