Informazione scuola, 27.5.2024.

Indicazioni utili per inserire correttamente i titoli nella domanda. La guida. Caricamento dei servizi nelle graduatorie GPS 2024 – Mancano ormai pochi giorni alla scadenza per l’invio delle domande per le Graduatorie Provinciali e molti docenti sono ancora in dubbio su come caricare correttamente i propri servizi. Vediamo di fare chiarezza sulle modalità previste per l’inserimento dei titoli. Innanzitutto è importante ricordare la differenza tra servizio specifico e aspecifico. Il servizio specifico è quello svolto sulla stessa classe di concorso o grado di sostegno, mentre quello aspecifico è relativo ad altre classi di concorso o gradi diversi. Per quanto riguarda il caricamento, ciascun servizio deve essere inserito su una sola graduatoria, indicandolo come specifico. Successivamente il sistema lo considererà automaticamente aspecifico sulle altre. Non bisogna quindi caricare lo stesso titolo più volte come specifico/aspecifico.

Particolare attenzione merita il servizio su sostegno, che può essere considerato specifico sia per la graduatoria sostegno che per le classi di concorso dello stesso grado. Anche in questo caso andrà caricato una sola volta come specifico.

I servizi IRC/alternativa invece sono sempre aspecifici, quindi andranno indicati come tali. Stesso discorso vale per i titoli relativi a classi di concorso per le quali non si richiede l’inserimento.

Infine, in caso di servizio contemporaneo su più classi, è possibile farlo valere come specifico per entrambe caricandolo separatamente.

Seguendo queste indicazioni l’inserimento dei titoli dovrebbe risultare più chiaro e corretto. Una corretta compilazione della domanda può infatti fare la differenza ai fini della valutazione.

