Carta del Docente ai precari dal 2025: quando?

Quando sarà possibile richiedere la Carta del Docente per i precari introdotta nel 2025 con la Legge di Bilancio? L’importo del bonus viene ridefinito e sarà anche inferiore a 500 euro.

La Carta del Docente fino a 500 euro è destinata anche ai precari della scuola a partire dal 2025 come stabilito dalla Legge di Bilancio in vigore dal primo gennaio. Ma quando sarà possibile per i precari richiedere la Carta del Docente 2025?

La Manovra del governo ha introdotto la Carta del Docente in maniera strutturale per i docenti con contratto a tempo determinato fino al 31 agosto, escludendo di fatto coloro che risultano titolari di un contratto al 30 giugno e mantenendo pertanto una discriminazione già contestata nel 2023 quando il bonus venne provvisoriamente esteso ai supplenti annuali.

L’importo, inoltre, proprio considerando l’allargarsi della platea dei beneficiari verrà ridefinito e non sarà con buona probabilità di 500 euro come accaduto per i docenti di ruolo negli ultimi anni. Vediamo quando sarà possibile richiedere la Carta del Docente precari 2025 e come.

Carta del Docente fino a 500 euro ai precari dal 2025: a chi spetta

La Carta del Docente fino a 500 euro dal 2025 è estesa, come anticipato, anche ai precari che hanno un contratto annuale, per la precisione al 31 agosto. La misura è introdotta in maniera strutturale dalla Legge di Bilancio, commi da 572 a 575, seguendo quanto indicato da una sentenza della Corte di Giustizia UE che ha ribadito la necessità di garantire la parità di trattamento tra i lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato.

Il decreto non solo stabilisce che la Carta del Docente debba essere estesa ai precari della scuola, ma anche come ridefinire l’importo della stessa.

Si legge, infatti, in Gazzetta Ufficiale che la Carta del Docente non avrà più il valore nominale di 500 euro, ma un valore fino a euro 500. In particolare si stabilisce che sarà un decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze a stabilire annualmente l’importo nominale della Carta del Docente in base al numero di insegnanti che ne avranno diritto e alle risorse. Il fondo per la Carta del Docente, è stato incrementato di 60 milioni di euro all’anno nel 2025.

Carta del Docente fino a 500 euro ai precari dal 2025: quando sarà possibile richiederla?

Ma quando sarà possibile per i precari fare domanda per richiedere la Carta del Docente? Al momento la piattaforma mediante la quale è possibile richiedere il bonus fino a 500 euro non è stata aggiornata. La Legge di Bilancio 2025 stabilisce che “con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l’importo nominale

della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123.”

Occorre pertanto attendere il decreto attuativo e l’aggiornamento della piattaforma perché i precari possano richiedere la Carta del Docente. È facile immaginare che la Carta del Docente sarà disponibile dal prossimo anno scolastico 2025/2026 e disponibile fino al 31 agosto dell’anno successivo.

I docenti dovranno accedere alla piattaforma della Carta del Docente ed entrare nell’area riservata con le credenziali Spid e Cie. A questo punto il sistema provvede a riconoscere l’identità contrattuale del richiedente e a generare un codice per spendere il buono fino a 500 euro. Per i dettagli occorre attendere le novità ministeriali.