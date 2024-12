Carta del docente: anche ai supplenti al 31 agosto

Obiettivo scuola, 29.12.2024.

Carta del docente: estensione ai supplenti al 31 agosto e importo definito annualmente. Le novità della Legge di bilancio.

É stata definitivamente approvata dal Senato della Repubblica, la legge di Bilancio 2025. Tra le misure previste che coinvolgono la scuola, vi è l’art. 1 commi da 572 a 574 che dispongono l’estensione, non più solo per il 2023, bensì in via strutturale, della Carta del docente ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, e ne ridetermina l’importo, stabilendo che, in luogo dei precedenti 500 euro in somma fissa, lo stesso sarà determinato annualmente, con decreto ministeriale, fino a un tetto massimo di 500 euro.

In particolare si prevede che:

La carta del docente viene estesa in via strutturale anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile (cioè con contratto al 31 agosto )

) Le parole «nominale di euro» sono sostituite dalle seguenti : «fino ad euro»

Si stabilisce che «Con decreto del Ministero dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l’importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123.»

RISORSE DISPONIBILI

Si prevede altresì che l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di 60 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.

MONITORAGGIO

Al fine di rafforzare la capacità di programmazione, monitoraggio e valutazione della spesa, in coerenza con quanto previsto nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, entro il mese di settembre di ogni anno, il Ministero dell’istruzione e del merito trasmette al Ministero dell’economia e delle finanze una relazione di monitoraggio sugli utilizzi della Carta docente.

COMMENTO

Il provvedimento prevede importanti novità in merito alla carta del docente. In primo luogo viene stabilito che essa spetti, non solo ai docenti di ruolo, ma anche ai docenti con contratto al 31 agosto (posto vacante e disponibile). L’estensione avviene a “regime” nel senso che è prevista in via definitiva. In precedenza, il Decreto Legge 13 Giugno 2023 n. 69 (c.d. Decreto salva-infrazioni) aveva previsto l’estensione ma solo per l’anno 2023.

Restano invece ancora esclusi i docenti con contratto al 30 giugno.

D’altra parte, si stabilisce che la carta avrà ogni anno un “importo massimo” di 500€ e che con apposito decreto ministeriale verrà definito annualmente l’importo della stessa tenendo conto del numero dei docenti che hanno diritto ad usufruirne e delle risorse disponibili, che vengono nel complesso incrementate di 60 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.

