di Francesco Di Palma La Tecnica della scuola, 21.12.2024.

Carta del docente, importo adeguato al numero dei supplenti annuali beneficiari e alle risorse disponibili.

La legge Finanziaria del 2025 introduce una novità significativa: la carta del docente, istituita dalla Legge 107/2015 per sostenere la formazione continua e valorizzare le competenze professionali, viene estesa anche ai docenti supplenti annuali su posti vacanti e disponibili nelle scuole statali di ogni ordine e grado.

Riduzione dell’importo

Secondo le modifiche apportate, l’importo di 500 euro per docente non subirà incrementi, ma potrà essere ridotto creando una situazione fortemente impopolare per oltre 700 mila docenti. Questa variazione dipenderà dal numero totale dei docenti aventi diritto e dalle risorse economiche effettivamente disponibili.

Criteri e modalità di assegnazione

Ogni anno, i criteri e le modalità di erogazione della Carta, così come l’importo assegnato, saranno stabiliti con un decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito, in collaborazione con il Ministro dell’Economia e delle Finanze. Questo consentirà un adattamento dinamico in base alle necessità e alle disponibilità di bilancio.

Monitoraggio e valutazione della spesa

La legge prevede inoltre che, entro settembre di ogni anno, il Ministro dell’Istruzione e del Merito invii una relazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze. Questo documento conterrà un monitoraggio dettagliato sull’utilizzo della Carta, consentendo una pianificazione e valutazione accurata delle spese. Tale attività sarà in linea con gli obiettivi definiti nel piano strutturale di bilancio 2025-2029.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Carta del docente anche ai supplenti annuali ultima modifica: da