di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 18.6.2022.

I docenti di ruolo avranno rinnovato, nel prossimo settembre, il bonus di 500 euro nella carta del docente. Chi non spenderà, entro il 31 agosto 2022, il bonus di 500 euro dell’anno scolastico 2021/2022, si troverà a settembre prossimo un saldo di 1000 euro da potere spendere entro e non oltre il 31 agosto 2023.

Carta del docente resterà di 500 euro

Con il decreto legge 36 del 30 aprile 2022 che sta per essere convertito in legge, non ci sarà nessuna riduzione del bonus di 500 euro della carta del docente. Per cui, tranne clamorose novità dell’ultimo momento, la carta del docente resterà integra anche per l’anno scolastico 2022/2023. Tutti i docenti di ruolo potranno creare buoni fino ad un massimo di 500 euro.

Carta del docente cosa si può acquistare

Con la carta del docente, l’insegnante di ruolo sceglie se acquistare di persona o online presso un esercente o ente aderente all’iniziativa. Si possono comprare:

libri e testi, anche in formato digitale, pubblicazioni e riviste comunque utili all’aggiornamento professionale;

hardware e software;

iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell’istruzione;

iscrizione a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale;

titoli di accesso per rappresentazioni teatrali e cinematografiche;

titoli per l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo;

iniziative coerenti con le attività individuate nell’ambito del piano triennale dell’offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione, di cui articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015.

Carta del docente, anche per il 2022-2023 ci sarà il bonus di 500 euro

