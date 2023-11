di Sabrina Maestri, Scuola in Forma, 11.11.2023.

La carta del docente potrebbe passare da 500 euro a 400-420 euro dall’a.s 2024/25 per assenza di ulteriori finanziamenti (e non solo).

Da quando è stata prevista la carta del docente il suo importo è pari a 500 euro. Pare però che la cifra sia destinata a scendere già nel 2024. Nel frattempo si sta ancora attendendo che i docenti precari con contratto al 31 agosto ricevano in automatico la carta in questione (si è parlato di una tempistica entro fine novembre). Invece i precari con contratto al 30 giugno potranno continuare a fare affidamento sui ricorsi e sulla corresponsione degli arretrati a seguito di sentenza favorevole.

Ma perchè il voucher da 500 euro potrebbe essere tagliato? Facciamo chiarezza.

Carta del docente 2024 ridotta? I motivi

Dal 2015, quando la Carta del docente è stata introdotta, per tale misura sono stati stanziati 381,137 milioni annui. Fino a quest’anno quindi, come sappiamo, la Carta ha continuato ad avere un valore di 500 euro spendibili entro il prossimo agosto. Ma nel 2024 l’importo sembra essere destinato a scendere perché la Manovra per il prossimo anno non prevede fondi per rinnovare il beneficio. A spiegarne i motivi è Tuttolavoro24.

Per poter assicurare la stessa cifra di 500 euro si sarebbero dovuti stanziare in legge di bilancio altri finanziamenti, pari a 30 milioni per il 2024 e a 61 milioni a partire dal 2025. Di queste risorse però in manovra non c’è traccia. Si tratta infatti, come detto su più fronti, di una legge di bilancio risicata che ha dovuto concentrare le poche risorse a disposizione in interventi ritenuti prioritari rispetto ad altri. Ma le ragioni di un possibile taglio alla carta del docente non risiederebbero solo nella manovra finanziaria. Infatti il Decreto 36/2022 ha previsto che l’importo completo della carta (500 euro) fosse mantenuto solo fino all’anno scolastico 2023/2024.

Insomma tutto lascerebbe propendere per una riduzione dell’importo della carta del docente, la cui cifra non è ancora stata calcolata ma che dovrebbe aggirarsi intorno ai 400-420 euro.

