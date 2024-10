di Claudia Scalia, Informazione scuola, 13.10.2024.

Guida per utilizzare il bonus 500 euro della Carta del Docente per acquisti formativi e culturali.

Il bonus di 500 euro destinato agli insegnanti attraverso la Carta del Docente è in arrivo. Come da annuncio del Ministero, sarà disponibile a partire dal 14 ottobre 2024. Questa somma, che può essere utilizzata per l’aggiornamento professionale e altre attività culturali. Per alcuni docenti si tratta della prima volta che potranno utilizzarlo. Vediamo, dunque, come funziona, come generare i buoni e quali acquisti sono consentiti.

Come generare i buoni della carta del docente

La Carta del Docente consente la creazione di buoni spendibili presso esercizi fisici e online per beni e servizi legati alla formazione e all’aggiornamento professionale. Il processo per generare un buono è semplice e richiede pochi passi. È importante ricordare che la somma massima disponibile per anno scolastico è di 500 euro, e almeno per quest’anno non sarà ridotta.

Passaggi per la creazione dei buoni

Accesso tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE)

Il primo passo per generare i buoni è l’accesso alla piattaforma Carta del Docente tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica. Una volta autenticati, sarà possibile visualizzare il proprio saldo.

Verifica e conferma dei dati : Dopo l'accesso, è necessario verificare i propri dati personali e accettare i termini di utilizzo cliccando su "Accetta" .

: Dopo l’accesso, è necessario verificare i propri dati personali e accettare i termini di utilizzo cliccando su . Creazione del buono: Selezionare l’opzione “Crea Nuovo Buono” e scegliere la modalità di acquisto desiderata:

Fisico: per acquisti presso negozi fisici. Online: per acquisti presso piattaforme online.

Scelta dell’esercente o ente di formazione : Nella home page della piattaforma, alla voce “Dove spendere i buoni” , è possibile consultare la lista di strutture, negozi ed enti di formazione che accettano la Carta del Docente . A questo punto, si deve selezionare l’esercizio o l’ente presso cui si desidera effettuare l’acquisto e individuare il bene o servizio da acquistare.

: Nella home page della piattaforma, alla voce , è possibile consultare la lista di strutture, negozi ed enti di formazione che accettano la . A questo punto, si deve selezionare l’esercizio o l’ente presso cui si desidera effettuare l’acquisto e individuare il bene o servizio da acquistare. Inserimento dell’importo e creazione del buono: Indicare l’importo del buono, che può essere anche inferiore al saldo disponibile, e confermare cliccando su “Crea Buono”. Il buono sarà disponibile in formato digitale e potrà essere utilizzato presso l’esercente selezionato.

Beni e servizi acquistabili

La Carta del Docente permette di effettuare acquisti presso numerosi esercizi fisici e online. Gli acquisti consentiti sono legati prevalentemente all’aggiornamento professionale, ma includono anche altre tipologie di beni culturali. Vediamo nel dettaglio le principali opzioni di spesa.

Libri e Pubblicazioni: i docenti possono utilizzare la carta per acquistare:

Libri, testi e pubblicazioni utili per l’aggiornamento professionale, sia in formato cartaceo che digitale. Riviste e periodici di settore che favoriscono la crescita professionale.

Hardware e Software: é possibile utilizzare il bonus per l’acquisto di dispositivi tecnologici che migliorano la didattica, come:

Computer portatili, tablet e altri dispositivi elettronici, computer palmari, e-book reader, tablet, strumenti di robotica educativa. Software didattici o strumenti tecnologici utili alla formazione; nella categoria software rientrano i programmi, quindi tutti quei prodotti come sistemi operativi e applicativi tipo Microsoft Office.

Corsi di Formazione: la carta permette l’iscrizione a:

Corsi di aggiornamento e qualificazione delle competenze professionali, erogati da enti accreditati dal Ministero dell’Istruzione. Corsi di laurea, laurea magistrale o a ciclo unico, master universitari e corsi post-laurea, purché inerenti al proprio profilo professionale.

Attività culturali: oltre alla formazione, i buoni possono essere utilizzati per la partecipazione a eventi culturali come:

Spettacoli teatrali e cinematografici. Ingressi a musei, mostre ed eventi culturali. Concerti e spettacoli dal vivo.

Come utilizzare al meglio il Bonus

Per massimizzare i benefici della Carta del Docente, è consigliabile pianificare gli acquisti in modo strategico. Considerare in anticipo quali corsi di formazione o strumenti tecnologici potrebbero contribuire in modo significativo alla crescita professionale può fare la differenza.

Pianificazione dell’aggiornamento professionale : scegliere corsi che arricchiscano effettivamente il proprio bagaglio di competenze, valutando le offerte degli enti accreditati.

: scegliere corsi che arricchiscano effettivamente il proprio bagaglio di competenze, valutando le offerte degli enti accreditati. Investimento in tecnologia : optare per hardware e software che possano agevolare l’insegnamento, specialmente se si lavora in contesti didattici digitali.

: optare per hardware e software che possano agevolare l’insegnamento, specialmente se si lavora in contesti didattici digitali. Partecipazione a eventi culturali: integrare l’aggiornamento professionale con esperienze culturali che arricchiscano anche dal punto di vista personale.



