Come abbiamo già scritto, la manovra economica 2025 è approdata in parlamento ed è adesso pronta per la presentazione alle Camere. Diverse sono le misure per la scuola (qui ne abbiamo raggruppate dieci). Una in particolare sta destando molto interesse: infatti, nella bozza di legge è previsto che la Carta del docente venga assegnata in via strutturale anche agli insegnanti con contratto di supplenza annuale. Come scrive Ansa, se quest’anno il valore rimane di 500 euro, non è detto che lo sia anche nei prossimi anni.

Le parole ‘nominale di euro’ – si legge in manovra – sono sostituite dalle seguenti: ‘fino ad euro’; ed è aggiunto il periodo: “Con decreto del ministero dell’Istruzione, di concerto con il ministero dell’Economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l’importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse”.

Manovra 2025, l’iter

Le audizioni davanti alle commissioni Bilancio del Parlamento – secondo quanto viene riferito dal Sole 24 Ore – dovrebbero iniziare il 28 ottobre mentre il termine degli emendamenti dovrebbe essere fissato fra l’8 e il 10 novembre.

LA BOZZA DELLA MANOVRA

Carta del docente per i precari, cosa dice la bozza della legge di bilancio 2025

