Stipendio insegnanti aprile: brutte sorprese nel cedolino NoiPa a causa di una possibile riduzione dell’importo. Come controllare online le somme e date pagamenti per supplenti e docenti di ruolo.

Il cedolino NoiPa aprile 2024 dello stipendio degli insegnanti potrebbe presentare una riduzione nell’importo. Questo è quanto lamentano alcuni docenti che già possono visualizzare, nell’area riservata della piattaforma NoiPa per la gestione degli stipendi dei dipendenti della pubblica amministrazione, l’importo del mese di aprile. Il cedolino NoiPa di aprile, infatti, sarà disponibile solo successivamente e presumibilmente dopo la prima metà del mese.

Molti insegnanti, che a marzo hanno potuto beneficiare dell’ultima tranche di arretrati derivanti dal rinnovo del Ccnl Istruzione e Ricerca 2019-2021, ora potrebbero notare – ma questo andrà verificato nel dettaglio una volta che sarà disponibile il cedolino – una riduzione dell’importo che può superare anche i 100 euro.

Vediamo qual è una possibile spiegazione dell’importo ridotto del cedolino NoiPa di aprile 2024, come controllare e le date dei pagamenti per insegnanti supplenti e di ruolo.

Cedolino NoiPa aprile 2024 insegnanti, importo ridotto: perché e come controllare

Una possibile riduzione dell’importo dello stipendio del cedolino NoiPa di aprile 2024, che può superare anche i 100 euro, dovrebbe essere dovuta al fatto che molti docenti hanno ottenuto gli arretrati dovuti all’aumento dell’Rpd a partire da gennaio 2022.

L’aver ottenuto gli arretrati nel mese di marzo può aver fatto superare agli insegnanti la cifra di 2.692 euro di stipendio oltre la quale non è possibile ottenere il taglio del cuneo fiscale. Si tratta dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore. L’esonero è riconosciuto:

nella misura di 6 punti percentuali per stipendi mensili non superiori a 2.692 euro, 35mila euro di retribuzione annua lorda;

nella misura di 7 punti percentuali, per stipendi mensili non superiori a 1.923 euro, 25mila euro di retribuzione annua lorda.

Inoltre, sempre nel cedolino NoiPa di aprile 2024, continueranno a esserci il ritorno delle addizionali regionali e comunali Irpef calcolate sul reddito dell’anno precedente e applicate in nove rate da marzo a novembre.

I docenti possono controllare l’importo dello stipendio di aprile e il cedolino NoiPa non appena sarà disponibile nella piattaforma. Gli insegnanti possono accedere all’area riservata della piattaforma con le credenziali Spid, Cns o Cie.

Nell’area personale, alla voce “I miei documenti”, compare l’ultimo cedolino NoiPa disponibile e:

alla voce “Mostra importi” in alto è possibile vedere l’importo netto mensile.

alla voce “Importo netto” è possibile scaricare, cliccando sull’immagine del Pdf, il cedolino NoiPa di aprile 2024 quando sarà disponibile.

Cedolino NoiPa aprile 2024 insegnanti, importo ridotto: date pagamenti

Anche nel mese di aprile lo stipendio degli insegnanti del cedolino NoiPa 2024 viene pagato sempre nello stesso giorno anche se a marzo l’accredito è avvenuto in anticipo. Questo discorso vale per i docenti di ruolo e per i precari con contratto al 30 giugno o al 31 agosto.

Diversa è la situazione dei supplenti brevi e saltuari della scuola che avranno invece un’emissione speciale per il pagamento delle rate di stipendio autorizzate in tempo per la liquidazione delle somme. Nel dettaglio il pagamento del cedolino NoiPa di aprile avviene:

martedì 23 per i docenti con contratto a tempo indeterminato e determinato al 30 giugno o al 31 agosto;

per i docenti con contratto a tempo indeterminato e determinato al 30 giugno o al 31 agosto; presumibilmente venerdì 26 o lunedì 29 aprile per i supplenti brevi e saltuari della scuola per un’emissione speciale che potremmo immaginare essere fissata per il 16 o il 18 aprile 2024.

Anche la presenza o meno dell’emissione speciale i docenti possono verificarla nella sezione “Consultazione pagamenti” di NoiPa.

.

.

.

.

.

.

.

Cedolino NoiPa aprile 2024 insegnanti, importo ridotto: come controllare e date pagamenti ultima modifica: da