L’importo del cedolino di dicembre degli insegnanti dovrebbe essere già visibile online, ma NoiPa non funziona. Di quanto aumenta lo stipendio e come controllare quando sarà riattivato il servizio.

Il cedolino NoiPa dello stipendio di dicembre degli insegnanti dovrebbe essere online tra circa due settimane, ma il personale della scuola potrebbe già controllare l’importo che aumenta, se non fosse che la piattaforma ha dei problemi e i disservizi vi saranno per alcuni giorni come da comunicazione ufficiale.

Ma per chi aumenta lo stipendio del cedolino NoiPa di dicembre? L’Importo dello stipendio dei docenti, e di tutto il personale della scuola, viene incrementato nel mese corrente grazie alla tredicesima e non solo.

È stato il decreto Anticipi n. 145 di ottobre 2023 a stabilire l’aumento di stipendio a partire da dicembre non solo per gli insegnanti, ma per tutti i dipendenti pubblici grazie all’indennità di vacanza contrattuale. Non tutti i docenti tuttavia otterranno l’aumento nel cedolino NoiPa a dicembre.

Il cedolino dettagliato, la busta paga con tutte le voci della retribuzione, è solitamente disponibile dopo la prima metà del mese anche se dovrebbe essere già visualizzabile l’importo dello stipendio. Nel mese corrente, tuttavia, dovrebbe essere online in anticipo perché in anticipo arriverà lo stipendio rispetto a quanto accade negli altri mesi dell’anno.

NoiPa ha ufficialmente comunicato che per il momento, tuttavia, l’accesso all’importo di dicembre è inibito agli utenti. Recita l’avviso:

Si informa che il servizio consultazione pagamenti è inibito fino alla chiusura della rata di dicembre. La rata stipendiale tornerà consultabile non prima del 7 dicembre pomeriggio.

L’importo dello stipendio di dicembre viene incrementato grazie alla tredicesima, ma anche grazie all’anticipo dell’indennità di vacanza contrattuale. Andiamo per gradi.

La tredicesima, ovvero la gratificazione natalizia, viene pagata con lo stipendio di dicembre:

ai docenti di ruolo con contratto a tempo indeterminato;

ai docenti con contratto a tempo determinato al 30 giugno e al 31 agosto 2024.

Nel primo caso la tredicesima è calcolata su 12 mensilità pertanto corrisponde a uno stipendio, nel secondo caso i mesi saranno molti meno; per un contratto a tempo determinato stipulato a settembre la tredicesima nel cedolino dello stipendio di dicembre viene calcolata in proporzione ai mesi lavorati a partire da quella data o dai mesi successivi.

Non prenderanno l’aumento dovuto alla tredicesima nel mese di dicembre i docenti con contratto di supplenza breve o saltuaria. Per costoro la tredicesima mensilità è frazionata e viene riconosciuta ogni mese con lo stipendio spettante.

Vediamo allora per chi aumenta lo stipendio di dicembre 2023 e come controllare il cedolino NoiPa sulla piattaforma per la gestione delle retribuzioni dei dipendenti pubblici quando sarà disponibile online.

Cedolino NoiPa dicembre 2023 stipendio insegnanti, aumenta l’importo: per chi

Prima di vedere per chi aumenta l’importo dello stipendio degli insegnanti con il cedolino NoiPa di dicembre 2023 occorre precisare quanto anticipato circa il malfunzionamento della piattaforma.

Non solo la tredicesima, perché l’aumento dell’importo dello stipendio del cedolino NoiPa di dicembre è dovuto anche all’indennità di vacanza contrattuale come anticipo del rinnovo del contratto che però riguarda solo i docenti con contratto a tempo indeterminato; stando alle prime anticipazioni coloro che hanno un contratto a tempo determinato dovranno aspettare il 2024. Il personale scolastico, secondo le elaborazioni dei sindacati, percepiranno una media netta di 576,93 euro con lo stipendio di dicembre,

Per molti, inoltre, nel mese di dicembre dovrebbe esservi anche il taglio del cuneo fiscale. Se qualcuno visualizzerà un importo inferiore a quello del dicembre del 2022 non dovrà preoccuparsi e occorrerà procedere al confronto con il 2021 per notare l’aumento di stipendio. Lo scorso anno, infatti, sono stati corrisposti anche gli arretrati dovuti al rinnovo contrattuale del comparto Istruzione e ricerca 2019-2021.

Cedolino NoiPa dicembre 2023 stipendio insegnanti, aumenta l’importo: come controllare

Non appena il servizio consultazione pagamenti sarà riattivato dopo il 7 dicembre sarà possibile visualizzare l’importo e prima dell’accredito dello stipendio, che arriverà in anticipo, anche il cedolino NoiPa. I docenti potranno accedere nell’area riservata di NoiPa con le credenziali Spid, Cns o Cie.

Nell’area personale, alla voce “I miei documenti”, compare l’ultimo cedolino NoiPa disponibile e:

alla voce “Importo netto” è possibile scaricare, cliccando sull’immagine del Pdf, il cedolino NoiPa di dicembre quando sarà disponibile;

alla voce “Mostra importi” in alto è possibile vedere l’importo netto mensile.

Nella stessa pagina è disponibile anche l’archivio dei cedolini per avere il “Riepilogo dei pagamenti dell’anno in corso”.

Se il cedolino di dicembre non è ancora disponibile, si può comunque visualizzare l’importo nella sezione “Consultazione pagamenti” attraverso il seguente percorso:

“Servizi”;

“Servizi stipendiali”;

“Consultazione pagamenti” con le emissioni.

È anche possibile utilizzare la app scaricabile da Google Play o App store.

