Cedolino NoiPa dicembre 2024: in anticipo e novità

Pagamento anticipato dello stipendio del cedolino NoiPa di dicembre con l’importo maggiorato grazie alla tredicesima e al bonus Natale per coloro che ne hanno fatto richiesta. Come controllare..

Il cedolino NoiPa di dicembre 2024 dello stipendio degli insegnanti dovrebbe essere online a breve. Il pagamento dello stipendio, per i docenti di ruolo e per coloro che hanno un contratto a tempo determinato al 30 giugno o al 31 agosto, dovrebbe essere pagato in anticipo, quasi dieci giorni prima rispetto alla data ordinaria dell’accredito mensile.

Non solo, nel mese di dicembre sono previste delle novità nell’importo del cedolino NoiPa degli insegnanti dal momento che la cifra sarà arricchita dalla presenza della tredicesima, la gratificazione riconosciuta ogni anno in concomitanza con le vacanze natalizie, e dal bonus 100 euro di Natale.

Vediamo nel dettaglio quando viene pagato lo stipendio degli insegnanti con il cedolino NoiPa di dicembre 2024, le novità dell’importo e come controllare.

Cedolino NoiPa dicembre 2024 stipendio insegnanti: pagamento il 13 e novità importo

Il pagamento dello stipendio degli insegnanti con il cedolino NoiPa di dicembre dovrebbe avvenire il prossimo 15 dicembre come accade ogni anno in prossimità delle vacanze natalizie. L’accredito dovrebbe però essere anticipato al venerdì 13cadendo il 15 di domenica. Questo è quello che dovrebbe accadere per i docenti di ruolo e per coloro che hanno un contratto annuale, diversa invece è la situazione dei supplenti brevi che al solito devono attendere l’emissione speciale.

Per quanto riguarda l’importo dello stipendio del cedolino NoiPa di dicembre degli insegnanti lo stesso dovrebbe essere maggiorato grazie all’accredito della tredicesima mensilità e del bonus Natale fino a 100 euro del Decreto Omnibus n. 113/2024.

Riceveranno il bonus Natale di 100 euro con il cedolino di dicembre i docenti che ne abbiano fatto richiesta entro la scadenza del 22 novembre e dopo le opportune verifiche sui requisiti reddituali da parte di NoiPa. Coloro che non hanno presentato domanda, ma che hanno diritto al bonus Natale, non devono darsi per vinti perché riceveranno l’accredito nel prossimo anno.

Gli insegnanti potranno richiederlo tramite la dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024 che verrà presentata nel 2025. Il sistema prevede anche il recupero di somme eventualmente erogate indebitamente con la restituzione che avverrà tramite il conguaglio fiscale con il cedolino NoiPa del prossimo febbraio o tramite la dichiarazione dei redditi.

Cedolino NoiPa dicembre 2024 stipendio insegnanti: come controllare l’importo

Gli insegnanti possono controllare l’importo dello stipendio del cedolino NoiPa di dicembre non appena sarà online accedendo all’area riservata di NoiPa con le credenziali Spid, Cns o Cie. Una volta effettuato l’acceso potranno:

alla voce “I miei documenti” controllare l’ultimo cedolino NoiPa disponibile;

alla voce “Mostra importi” in alto vedere l’importo netto mensile;

alla voce “Importo netto” è possibile scaricare, cliccando sull’immagine del Pdf, il cedolino NoiPa di dicembre 2024 quando sarà disponibile.

Gli insegnanti che dovranno controllare la presenza dell’emissione speciale di dicembre, invece, dovranno seguire un altro percorso nell’area riservata di NoiPa e nel dettaglio:

cliccare su “Servizi”;

ancora cliccare su “Servizi stipendiali”;

andare alla voce “Consultazione pagamenti” con le emissioni.

Selezionando l’anno 2024 i docenti dovrebbero poter visionare la dicitura “Emissione speciale supplenti brevi” con il mese di competenza e quello di emissione che differiscono, oltre all’importo e allo stato che dovrà portare la dicitura “Autorizzato pagamento” che compare successivamente a “Elaborato”.