L’importo dello stipendio degli insegnanti potrebbe essere ridotto nel cedolino NoiPa di febbraio a causa del conguaglio. A qualcuno, invece, spetta l’aumento. Ecco a chi e come controllare.

Il cedolino NoiPa di febbraio 2024 dello stipendio degli insegnanti avrà un importo ridotto. La triste notizia riguarda principalmente alcuni insegnanti con contratto a tempo indeterminato e quelli con un contratto a tempo determinato al 30 giugno o al 31 agosto che ricevono regolarmente lo stipendio ogni 23 del mese.

Sebbene il cedolino, vale a dire la busta paga con tutti i dettagli dello stipendio pubblicata sulla piattaforma NoiPa, non sia ancora online e occorrerà attendere oltre la metà del mese per visualizzarlo, molti docenti già possono vedere l’importo di febbraio.

Se molti potrebbero lamentare una riduzione dell’importo, altri invece potrebbero riscontrare un aumento di stipendio nel mese di febbraio. Questa differenza è dovuta al conguaglio fiscale.

Vediamo nel dettaglio a chi spetta la riduzione dello stipendio nel cedolino NoiPa di febbraio e come controllare in autonomia.

Cedolino NoiPa febbraio 2024 stipendio insegnanti, importo ridotto per conguaglio: ecco per chi

L’importo dello stipendio del cedolino NoiPa di febbraio 2024 avrà un importo ridotto a causa del conguaglio che in alcuni casi potrebbe determinare anche un aumento come alcuni docenti testimoniano.

Le tasse sullo stipendio potrebbero portare per alcuni, quelli per i quali il conguaglio sarà a debito, una riduzione che potrebbe arrivare fino a 200 o addirittura 300 euro superando anche in alcuni casi questa cifra.

Il conguaglio fiscale è il calcolo definitivo delle imposte Irpef e delle addizionali dovute dal lavoratore nel corso del 2023. Se il conguaglio è a debito nel cedolino NoiPa di febbraio ci sarà uno stipendio con un importo più basso, se a credito questo sarà invece maggiore.

Ovviamente la triste situazione del conguaglio in negativo non riguarda solo i docenti, ma anche il personale Ata, i Dsga e i dirigenti scolastici. Come riporta Tecnica della Scuola, Ancodis, l’Associazione Nazionale Collaboratori Dirigenti Scolastici, ha svolto un sondaggio al quale hanno partecipato oltre 500 docenti, presidi e Dsga. Circa il 90% del personale scolastico che ha risposto alla rilevazione ha notato nello stipendio di febbraio una riduzione che va dai 100 agli 800 euro.

Nel 2024, inoltre, cambiano le aliquote Irpef rimodulate in tre scaglioni. Continuerà a esserci, anche nello stipendio di febbraio, il taglio del cuneo fiscale.

Si tratta dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore. L’esonero è riconosciuto:

nella misura di 6 punti percentuali per stipendi mensili non superiori a 2.692 euro, 35mila euro di retribuzione annua lorda;

nella misura di 7 punti percentuali, per stipendi mensili non superiori a 1.923 euro, 25mila euro di retribuzione annua lorda.

Per alcuni insegnanti dovrebbe arrivare a febbraio, ma non si hanno certezze in merito, anche un bonus fino a 950 euro.

Vediamo ora come controllare l’importo dello stipendio di febbraio e il cedolino NoiPa non appena sarà disponibile.

Cedolino NoiPa febbraio 2024 stipendio insegnanti: come controllare l’importo

I docenti possono controllare l’importo del cedolino NoiPa di febbraio in autonomia accedendo all’area riservata di NoiPa con le credenziali Spid, Cns o Cie.

Nell’area personale, alla voce “I miei documenti”, compare l’ultimo cedolino NoiPa disponibile e:

alla voce “Mostra importi” in alto è possibile vedere l’importo netto mensile.

alla voce “Importo netto” è possibile scaricare, cliccando sull’immagine del Pdf, il cedolino NoiPa di febbraio 2024 quando sarà disponibile.

Cedolino NoiPa febbraio 2024 stipendio insegnanti, l’importo sarà ridotto

ultima modifica: da