Stipendio insegnanti di giugno 2024: il cedolino NoiPa non è ancora visibile, ma il pagamento sarà anticipato anche se non per tutti. Date, importo e come controllare.

Il cedolino NoiPa di giugno 2024 dello stipendio degli insegnanti dovrebbe essere online al solito intorno al 18 del mese anche se l’importo è già visibile nell’area riservata della piattaforma, ma senza i dettagli delle varie voci presenti invece in busta paga.

Lo stipendio del cedolino NoiPa di giugno degli insegnanti viene pagato in anticipo, ma non per tutti.

Solo alcuni docenti infatti potranno sperare di ricevere l’accredito con qualche giorno di anticipo, e si tratta di coloro che hanno un contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato al 30 giugno o al 31 agosto; i supplenti saltuari e brevi devono attendere al solito l’emissione speciale.

Vediamo quali sono le date di pagamento dello stipendio insegnanti del cedolino di giugno, importi e come controllare.

Cedolino NoiPa giugno 2024 stipendio insegnanti, pagamento in anticipo: le date

Il pagamento dello stipendio degli insegnanti del cedolino NoiPa di giugno avviene in anticipo rispetto alla data solita del 23 del mese. L’accredito, come può spesso accadere, avviene venerdì 21 giugno perché il 23 cade di domenica.

Il pagamento anticipato riguarda, come si è detto, solo i docenti assunti con contratto a tempo indeterminato o con contratto annuale. Sono escluse le supplenze brevi. Anche nel mese di giugno, infatti, mese di scrutini per i quali vengono spesso fatti anche contratti di pochi giorni, è prevista un’emissione speciale per i supplenti brevi e saltuari della scuola.

È plausibile, come quasi sempre accade, che l’emissione speciale di giugno per i supplenti brevi e saltuari venga fissata intorno al 18, per i ratei di contratto autorizzati entro quella data.

Qualora l’emissione speciale dovesse esservi proprio martedì 18 giugno, presumibilmente il pagamento dovrebbe avvenire venerdì 28; tra l’emissione e l’esigibilità dello stipendio passano solitamente una decina di giorni.

Cedolino NoiPa giugno 2024 stipendio insegnanti: importi e come controllare

Per quanto riguarda l’importo del cedolino NoiPa di giugno 2024 degli insegnanti, non dovrebbero esservi gradi differenze rispetto ai mesi precedenti, fatto salvo che nel mese corrente non vi saranno gli arretrati del bonus mamma per quelle docenti che ne hanno diritto. Pertanto, a seconda della tipologia di lavoratore o lavoratrice, all’importo del cedolino NoiPa di giugno 2024 dello stipendio degli insegnanti verranno applicati:

addizionali comunali e regionali;

taglio del cuneo fiscale;

in alternativa al taglio del cuneo fiscale, per alcune docenti, viene applicato il bonus mamme e vale quindi per coloro che hanno almeno due figli (il secondo non deve superare i 10 anni, 18 il terzo).

In ogni caso, una volta che sarà disponibile sulla piattaforma NoiPa, gli insegnanti potranno controllare i dettagli dell’importo del cedolino di giugno. Essi devono:

accedere all’area riservata di NoiPa con le credenziali Spid, Cns o Cie .

. alla voce “I miei documenti” controllare l’ultimo cedolino NoiPa disponibile;

alla voce “Mostra importi” in alto è possibile vedere l’importo netto mensile;

alla voce “Importo netto” è possibile scaricare, cliccando sull’immagine del Pdf, il cedolino NoiPa di giugno 2024 quando sarà disponibile.

Gli insegnanti potranno verificare anche la presenza dell’emissione speciale alla sezione “Consultazione pagamenti” di NoiPa.

.

.

.

.

.

.

Cedolino NoiPa giugno 2024 stipendio insegnanti, pagamento in anticipo: date e importi

ultima modifica: da