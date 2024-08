Il cedolino NoiPa di agosto 2024 dello stipendio degli insegnanti, e di tutti i dipendenti pubblici, dovrebbe essere online subito dopo Ferragosto, ma intanto i docenti potrebbero poter già visualizzare l’importo nell’area riservata della piattaforma.

La data di pagamento dello stipendio del cedolino NoiPa di agosto per gli insegnanti è la medesima dei mesi precedenti fatta eccezione per alcuni docenti che potrebbero ancora essere in attesa di arretrati non ancora pagati.

Anche l’importo dello stipendio di agosto degli insegnanti dovrebbe essere il medesimo di luglio, con possibili incrementi per alcune categorie.

Vediamo allora nel dettaglio importi, date del pagamento dello stipendio degli insegnanti con il cedolino NoiPa di agosto 2024 e come controllare in autonomia.

Cedolino NoiPa agosto 2024 stipendio insegnanti: importo e date pagamento

L’importo dello stipendio degli insegnanti del cedolino NoiPa di agosto 2024 dovrebbe essere già visibile sulla piattaforma nell’area riservata dell’utente.

Le cifre non dovrebbero differire molto da quelle dello scorso mese, almeno per quanto concerne gli insegnanti laddove il personale scolastico ha ottenuto già da luglio un aumento comprensivo degli arretrati grazie al rinnovo del Ccnl.

Alcuni insegnanti, tuttavia, potrebbero trovare un incremento dell’importo dello stipendio nel cedolino di agosto e nel dettaglio si tratta di coloro che hanno svolto la funzione di commissario o presidente durante gli esami di Stato.

Qualora il pagamento non dovesse avvenire con lo stipendio di agosto lo stesso potrebbe slittare a settembre. Sempre entro il 31 agosto potrebbero comparire i compensi relativi agli incarichi e alle attività aggiuntive, ma anche in questo caso non vi è l’estrema certezza.

Per quanto riguarda la data di pagamento dello stipendio degli insegnanti del cedolino NoiPa di agosto non vi sono grandi novità. I docenti con contratto a tempo determinato al 31 agosto e quelli di ruolo riceveranno l’accredito venerdì 23 agosto.

I supplenti saltuari e brevi che ancora devono ricevere il pagamento di alcuni ratei stipendiali devono attendere l’emissione speciale che dovrebbe essere fissata per venerdì 16 agosto con il pagamento previsto presumibilmente in un giorno tra lunedì 26 e mercoledì 28 agosto.

Come controllare

Gli insegnanti possono controllare in autonomia l’importo dello stipendio di agosto, e anche i dettagli del cedolino NoiPa non appena sarà disponibile online, accedendo alla piattaforma ministeriale per i dipendenti pubblici. Nel dettaglio devono:

accedere all’area riservata di NoiPa con le credenziali Spid, Cns o Cie .

. alla voce “I miei documenti” controllare l’ultimo cedolino NoiPa disponibile;

alla voce “Mostra importi” in alto è possibile vedere l’importo netto mensile;

alla voce “Importo netto” è possibile scaricare, cliccando sull’immagine del Pdf, il cedolino NoiPa di agosto 2024 quando sarà disponibile.

Gli insegnanti possono verificare anche la presenza dell’emissione speciale alla sezione “Consultazione pagamenti” di NoiPa con il periodo di competenza, lo stato di lavorazione ed eventualmente la data di esigibilità.

Gli insegnanti selezionando l’anno 2024 dovrebbero poter visionare la dicitura “Emissione speciale supplenti brevi” con il mese di competenza e quello di emissione che differiscono, oltre all’importo e allo stato che dovrà portare la dicitura “Autorizzato pagamento” che compare successivamente a “Elaborato”. Quando arriva il pagamento lo stato passa a “Liquidato” con la relativa data di esigibilità.