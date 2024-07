Nel cedolino NoiPa di luglio 2024 per il personale della scuola vi dovrebbe essere una sorpresa grazie a un aumento degli importi dovuto alla rivalutazione derivante dal rinnovo del Ccnl 2019-2021.

L’aumento nel cedolino NoiPa di luglio, che sarà online intorno al 18 del mese, riguarda il personale Ata della scuola, quindi collaboratori scolastici e assistenti amministrativi e tecnici.

Ma quanto spetta nel cedolino con l’aumento dell’importo dello stipendio? Oltre all’aumento ci saranno nel mese corrente anche gli arretrati dovuti per gli aumenti spettanti dei mesi di maggio e giugno 2024. Vediamo le cifre e come controllare.

Cedolino NoiPa luglio 2024 personale scuola, aumento importi: ecco di quanto

L’aumento degli importi nel cedolino NoiPa di luglio spetta al personale scolastico Ata e sono pertanto esclusi gli insegnanti. L’aumento degli importi riguarda il cedolino NoiPa di:

collaboratori scolastici;

assistenti amministrativi;

assistenti tecnici).

Sulla base di quanto reso noto da NoiPa, dal mese di luglio vengono rivalutate le posizioni economiche del personale Ata su base annua tenendo conto di quanto disposto dal Ccnl 2019/2021 e contestualmente vengono riconosciuti gli arretrati a partire dal mese di maggio poiché è quello a partire dal quale il contratto collettivo ha disposto la decorrenza delle rivalutazioni economiche.

Gli incrementi degli importi su base annua vanno dai 100 ai 200 euro a seconda che si tratti di prima o seconda posizione economica. Nel dettaglio:

la posizione economica dei collaboratori su base annua passa da 600 a 700 euro ;

; la prima posizione economica degli assistenti passa da 1.200 a 1.300 euro ;

; la seconda posizione economica degli assistenti passa da 1.800 euro a 2.000 euro.

Cedolino NoiPa luglio 2024 personale scuola, aumento importi: come controllare

Il cedolino NoiPa di luglio si può visualizzare nell’area riservata della piattaforma e il personale scolastico può controllare l’aumento dell’importo. Coloro che sono interessati, una volta che il cedolino NoiPa sarà online, devono:

accedere all’area riservata di NoiPa con le credenziali Spid, Cns o Cie .

. alla voce “I miei documenti” controllare l’ultimo cedolino NoiPa disponibile;

alla voce “Mostra importi” in alto è possibile vedere l’importo netto mensile;

alla voce “Importo netto” è possibile scaricare, cliccando sull’immagine del Pdf, il cedolino NoiPa di luglio 2024 quando sarà disponibile.

Per quanto riguarda l’accesso alla piattaforma NoiPa ricordiamo che dal 17 giugno si possono usare esclusivamente le credenziali Spid, Cie e Cns e il codice OTP necessario per utilizzare i servizi dispositivi viene generato attraverso l’App NoiPa e non più tramite SMS, pertanto è opportuno avere l’applicazione sul proprio telefono.

NoiPa ha inoltre comunicato che dalle ore 18:00 di venerdì 5 luglio fino alle ore 08:00 di lunedì 8 luglio, è prevista la chiusura temporanea del portale per aggiornamenti del sistema.