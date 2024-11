Cedolino novembre 2024 stipendio in anticipo

Pagamento in anticipo dello stipendio degli insegnanti di novembre con il cedolino NoiPa visualizzabile nell’area riservata della piattaforma. Date, importo e come controllare in autonomia.

Il cedolino NoiPa di novembre 2024 dello stipendio degli insegnanti dovrebbe essere online nella seconda metà del mese nell’area riservata della piattaforma ministeriale.

Il pagamento dello stipendio degli insegnanti con il cedolino NoiPa di novembre avviene in anticipo rispetto ai mesi precedenti e i docenti potranno controllare in autonomia quando sarà disponibile con tutti i dettagli dell’importo anche se la cifra spettante potrebbe già essere visibile sulla piattaforma.

Il pagamento dello stipendio di novembre avverrà in anticipo per i docenti di ruolo mentre i precari supplenti brevi e saltuari dovranno attendere, al solito, le emissioni speciali e urgenti.

Vediamo allora quando viene pagato lo stipendio degli insegnanti con il cedolino NoiPa di novembre e come controllare in autonomia l’importo non appena la busta paga sarà disponibile.

Cedolino NoiPa novembre 2024 stipendio insegnanti, pagamento in anticipo: le date

Lo stipendio del cedolino NoiPa di novembre viene pagato in anticipo ai docenti di ruolo e a coloro che hanno un contratto a tempo determinato al 30 giugno o al 31 agosto. Nel dettaglio il pagamento avviene venerdì 22 novembrecontrariamente a quanto accade solitamente con l’accredito previsto per il 23 del mese. Il pagamento dello stipendio degli insegnanti, lo ricordiamo, avviene in anticipo se il 23 cade di sabato o di domenica.

Per quanto riguarda i docenti supplenti brevi e saltuari della scuola questi dovranno attendere le emissioni urgenti e speciali del mese di novembre per poter ottenere il pagamento dello stipendio. Nel dettaglio, secondo le prime anticipazioni, le emissioni sarebbero previste per:

il giovedì 14 novembre (emissione urgente) per le rate arretrate con stato di lavorazione “autorizzato pagamento” entro le ore 14:00;

(emissione urgente) per le rate arretrate con stato di lavorazione “autorizzato pagamento” entro le ore 14:00; lunedì 18 novembre (emissione speciale) per il personale supplente breve sempre per le rate autorizzate entro le ore 14:00 del giorno stesso.

I supplenti che rientreranno nell’emissione speciale del 18 novembre dovranno attendere almeno dieci giorni per poter ottenere l’accredito dal momento che la data di esigibilità differisce. Il pagamento dello stipendio con il cedolino NoiPa del mese corrente dovrebbe così avvenire giovedì 28 novembre.

Cedolino NoiPa novembre 2024 stipendio insegnanti: importo e come controllare

L’importo del cedolino NoiPa di novembre non dovrebbe essere molto diverso da quello del mese di ottobre. Nel dettaglio saranno ancora previste:

le addizionali regionali e comunali;

il taglio del cuneo fiscale per chi ha i requisiti relativi al reddito;

il bonus mamme se previsto.

I docenti possono controllare in autonomia l’importo dettagliato dello stipendio quando il cedolino di novembre sarà disponibile accedendo all’area riservata di NoiPa con le credenziali Spid, Cns o Cie. Una volta effettuato l’acceso potranno:

alla voce “I miei documenti” controllare l’ultimo cedolino NoiPa disponibile;

alla voce “Mostra importi” in alto vedere l’importo netto mensile;

alla voce “Importo netto” è possibile scaricare, cliccando sull’immagine del Pdf, il cedolino NoiPa di novembre 2024 quando sarà disponibile.

Gli insegnanti che dovranno controllare la presenza dell’emissione speciale di novembre, invece, dovranno seguire un altro percorso nell’area riservata di NoiPa e nel dettaglio:

cliccare su “Servizi”;

ancora cliccare su “Servizi stipendiali”;

andare alla voce “Consultazione pagamenti” con le emissioni.

Selezionando l’anno 2024 i docenti dovrebbero poter visionare la dicitura “Emissione speciale supplenti brevi” con il mese di competenza e quello di emissione che differiscono, oltre all’importo e allo stato che dovrà portare la dicitura “Autorizzato pagamento” che compare successivamente a “Elaborato”.

