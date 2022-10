di Claudia Scalia, Scuola in Forma, 30.10.2022.

Perché il bonus da 150 euro non è presente nell’importo dello stipendio NoiPA del mese di novembre?

Da ieri l’importo deldel mese di è visibile dal portale , ma molti utenti segnalano. Come mai l’importo non c’è? E perché si parla di un importo addirittura inferiore rispetto ai mesi precedenti? Proviamo a far chiarezza, tenendo conto di quanto accaduto con il precedente bonus da 200 euro.

NoiPA, stipendi novembre 2022 e bonus 150 euro

Il bonus da 150 euro costituisce un’indennità una tantum proprio come il precedente bonus da 200 euro. E’ vero che differisce in requisiti e non è ancora certo se i dipendenti pubblici questa volta debbano presentare un’autodichiarazione per riceverlo, ma per sua natura è un aiuto contro il caro vita. Il bonus da 200 euro è stato pagato a luglio, ma non era presente nel cedolino mensile.

A chi aveva chiesto a NoiPA il motivo, il portale aveva risposto con molta chiarezza: “L’indennità una tantum di 200,00 € sarà erogata in favore dei lavoratori dipendenti aventi diritto, le cui retribuzioni sono gestite dal Sistema NoiPA, entro il mese di luglio 2022 con cedolino separato“. E così è stato. L’importo è stato versato con cedolino separato, la cui emissione è cominciata il 16 di luglio. La dicitura di riferimento era ‘emissione speciale arretrati‘. E quindi plausibile che anche questa volta avvenga qualcosa di simile.