di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 29.2.2024.

In caso di classi di concorso accorpate, l’abilitazione in una delle due classi vale anche per l’altra.

Questo importante chiarimento è stato fornito nel corso dell’incontro di informativa sull’avvio dei corsi abilitanti per l’anno accademico 2023/24, circa la validità delle abilitazioni conseguite su classi di concorso che recentemente sono state oggetto di accorpamento.

Secondo quanto riporta la FLC CGIL, in relazione ai corsi abilitanti che partiranno nell’a.a. 2023/24, il MIM ha chiarito che l’abilitazione conseguita su una delle due classi di concorso varrà anche per l’accesso sull’altra, oggetto di accorpamento.

Il riferimento è al DM 255 del 22 dicembre 2023, pubblicato in GU il 10 febbraio 2024, il quale ha previsto che alcune classi di concorso che afferiscono a gradi diversi di istruzione vengono accorpate. Sono la ex A-01 e A-17 che confluiscono nell’A-01; ex A-12 e ex A-22 che confluiscono nell’A-12; ex A24 e ex A25 che confluiscono nell’A-22; ex A-29 e ex A-30 che confluiscono nell’A30; ex A-48 e A-49 che confluiscono nell’A-48; ex A-70 e ex A-72 che confluiscono nella A-70; ex A-71 e ex A-73 che confluiscono nella A-71.

Sempre il Ministero ha precisato che dall’anno prossimo i corsi saranno attivati già ricomprendendo insieme le classi di concorso accorpate.

Per quanto riguarda infine, le GPS è stato anticipato che i docenti che hanno conseguito l’abilitazione in una delle due classi di concorso mediante procedure precedenti ai corsi abilitanti che partiranno nell’a.a. 2023/24 potranno iscriversi in prima fascia anche in relazione all’altra classe di concorso oggetto di accorpamento.

