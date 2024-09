di Roberto Bosio, InfoDocenti.it, 13.8.2024.

Ci sono due modalità per sospendere la Naspi. Ve le spieghiamo nei seguenti paragrafi.

Dal sito Inps

Mi collego al sito dell’INPS e eseguo l’accesso con il mio SPID o altro mezzo equivalente. Fatto questo mi trovo nella mia pagina personale. In alto c’è una casella per effettuare delle ricerche. Scrivo “comunicazioni Naspi” e poi clicco sul primo risultato – che dovrebbe essere un link con scritto “Comunicazioni Naspi”, e successivamente su “Utilizza il servizio”.

Compilo fornendo tutte le informazioni che vengono richieste e poi invio la comunicazione. Potete utilizzare anche la seguente guida video passo oppure il manuale utente che trovate a questo link.

Dal numero verde telefonico

Si può anche bloccare la Naspi chiamando il numero verde dell’INPS 803164 oppure lo 06 164 164. Per poter interrompere la Naspi è necessario chiedere il pin telefonico cliccando qui e facendo l’accesso con lo SPID o la CIE. Anche in questo caso sotto potete trovare una guida video per ottenere il pin telefonico.

Come bloccare la Naspi

