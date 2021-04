di Guido Ferrari, InfoDocenti.it, 3.4.2021.

Le domande di mobilità presentate su Istanze online o tutti i documenti che devono essere caricati in gestione allegati, per essere inviati richiedono il “codice personale”, nonostante si faccia accesso anche con SPID. Sovente i docenti ricordano username e password, ma al momento dell’invio dell’istanza, restano spiazzati perché non sono provvisti o hanno smarrito il codice personale.

Per recuperare il codice personale di deve avere con sé il codice fiscale, quindi ci si deve loggare con username e password ad istanze online a questo link: https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm

Ci si deve quini loggare o con le credenziali di istanze online o con spid

Procedere con l’accesso, nella schermata successiva, si deve andare in funzioni di servizio e cliccare su “Recupero Codice Personale”. Si deve prestare la massima ATTENZIONE a NON cliccare su rigenerazione, in questo caso si blocca l’utenza e si deve riprocedere al riconoscimento in una scuola, cosa che in periodi di scadenze potrebbe essere un problema.

Dopo aver cliccato in “recupero codice personale” viene richiesto il codice fiscale e si dovrà rispondere ad una domanda segreta inserita quando ci si è registrati la prima volta.

Il sistema a questo punto provvederà ad inviare alla mail utilizzata per la registrazione ad istanze online un nuovo “Codice Personale”.

