di Guido Ferrari, InfoDocenti.it, 6.9.2020.

L’ordinanza di istituzione delle gps è chiara in merito all’ordine di attribuzione delle supplenze. In primis ci saranno le convocazioni da GAE, quindi da GPS e infine da GI. La priorità verrà data ai posti di sostegno e i vari uffici provinciali si stanno organizzando per convocazioni online. In particolare in Lombardia per molte province il tutto avverrà attraverso la piattaforma Sigeco .

Le supplenze verranno così suddivise:

Graduatorie ad esaurimento

Per l’attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui al comma 4, lettere a) e b), sono utilizzate le Graduatorie ad Esaurimento (GAE). Graduatorie provinciali di supplenza di I e II fascia

In caso di esaurimento o incapienza delle GAE, in subordine, si procede allo scorrimento delle GPS di cui all’articolo 3. Graduatorie di istituto

Dopo che l’Ufficio Scolastico Territoriale ha terminato le operazioni di attribuzione delle supplenze lunghe (fino al 31 agosto o fino al termine delle attività didattiche) si passa alle graduatorie di istituto di cui all’articolo 11 e la convocazione verrà fatta dal Dirigente scolastico.

