di Carla Virzì, La Tecnica della scuola, 15.6.2022.

Quanto conta il voto di ammissione?

Come si arriva al voto finale nell’esame di terza media? Chi può aspirare a prendere 10? Quali criteri contribuiscono al voto finale?

Qualche chiarimento ci proviene dall’articolo 13 del DM 741/2017: ai fini della determinazione del voto finale dell’esame di Stato di ciascun candidato, la sottocommissione calcola la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio (senza applicare, in questa fase, arrotondamenti); quindi determina il voto finale effettuando la media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio. Solo in ultima fase si ricorre, eventualmente, a degli arrotondamenti. Il voto finale infatti viene arrotondato all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5.

Insomma, per frazioni pari o superiori a 0,5 l’arrotondamento sarà a favore del candidato, che con un 7,5 (o 7,6…), ad esempio, otterrà 8; con frazioni inferiori a 0,5 l’arrotondamento sarà invece sfavorevole e dunque un candidato che ottenesse, ad esempio, un voto pari a 8,2 si diplomerà con 8.

Dunque il voto di ammissione conta, poiché fa media con i voti relativi agli esiti delle tre prove (le due scritte e il colloquio). Poniamo il caso che un candidato venga ammesso all’esame con 8: può ancora aspirare al 10 finale? Se prendesse tre dieci nelle tre prove, otterrebbe una media finale di 9,5 (considerando i 38 punti derivanti dalle tre prove e dal voto di ammissione), che verrebbe arrotondato a 10.

E la lode?

La lode che accompagna la votazione di dieci decimi viene proposta dalla sottocommissione e deliberata all’unanimità dalla commissione. Secondo quale criterio si assegna la lode? In relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d’esame.

Come si svolge l’esame?

Lo stabilisce l’ordinanza ministeriale 64 del 2022 che a sua volta rinvia anche al DM 741/2017.

