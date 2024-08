Informazione scuola, 4.8.2024.

Le scadenze per le rilevazioni e i compensi previsti.

Il Ministero dell’Istruzione ha stabilito che i compensi per gli esami di maturità devono essere pagati entro il 31 agosto, ma per le scuole in reggenza didattica la data è perentoria.

Nella nota n. 21722 dell’11 luglio, il Miur ha fissato il calendario per la trasmissione telematica dei dati relativi agli scrutini finali, con scadenze fino al 6 novembre. Per le scuole in reggenza, invece, il monitoraggio deve concludersi ad agosto in modo da liquidare puntualmente gli stipendi ai professori.

I compensi previsti dal decreto interministeriale del 2007 ammontano a 1.249 euro per il presidente di commissione in scuole con due classi quinte, 911 euro per i commissari esterni e 399 euro per gli interni, se operanti su un’unica classe. Solo in caso di incarico su più classi è riconosciuta un’unica quota aggiuntiva.

Il pagamento entro fine mese risulta fondamentale per garantire la corretta chiusura dell’anno finanziario e riconoscere tempestivamente l’impegno profuso dai docenti durante le prove di maturità, in linea con gli standard di accuratezza e competenza che devono contraddistinguere la Pubblica Amministrazione. Un giusto compenso che premia il prezioso lavoro svolto nell’interesse di migliaia di studenti.

