Secondo quanto dispone l’art. 1 comma 3 del Decreto interministeriale 24 maggio 2007 ai Presidenti e Commissari esterni che operino solo su una classe spetta il compenso previsto dalla tabella 1 quadro A (vedi sopra) che viene però ridotto della metà. Resta fermo, invece, il compenso correlato alla distanza (quest’ultimo, tra l’altro, soggetto a tassazione solo per la parte eccedente € 46,48 giornaliere). COMMISSARI INTERNI Ai commissari interni spetta il compenso di € 399 oltre al compenso correlato alla distanza pari a 171 € (in quanto trattasi di personale nominato nella sede di servizio).

TEMPI DI PERCORRENZA

Per l’individuazione dei tempi di percorrenza si fa riferimento agli orari ufficiali dei mezzi di linea extra-urbani effettivamente utilizzabili per raggiungere la sede d’esame in tempo utile per l’espletamento dell’incarico. Nel caso in cui gli orari ufficiali dei mezzi di linea extra-urbani più veloci non siano identici tra l’andata e il ritorno, si conteggiano fra i due orari, i tempi più favorevoli all’interessato (quelli più brevi).

Non vanno presi in considerazione i tempi impiegati per i trasbordi, per le coincidenze e per eventuali ritardi, né quelli riferiti all’utilizzazione di mezzi di linea urbani.