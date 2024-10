Conclusione dei percorsi abilitanti: prove finali

di Salvatore Pappalardo, La Tecnica della scuola, 26.10.2024.

Il DPCM del 4 agosto del 2023 prevede che, i corsisti iscritti al percorso universitario e accademico abilitante per l’insegnamento per la scuola secondaria di primo e secondo grado per le relative classi di concorso, accedano alla prova finale soltanto se hanno frequentato per ogni attività formativa almeno per il 70 per cento delle ore previste e hanno versato la quota di 150 euro.

Prova finale

La prova finale del percorso universitario e accademico consiste in una prova scritta e in una lezione simulata, volta ad accertare l’acquisizione delle competenze professionali previste dall’allegato A al DPCM che indica ciò che caratterizza il profilo conclusivo del docente abilitato, e le competenze professionali e standard che deve possedere.

Prova scritta

Per lo svolgimento della prova scritta, il corsista sarà chiamato a illustrare degli episodi, casi, situazioni e problematiche verificatisi durante il tirocinio svolto nel percorso di formazione iniziale. La prova mira ad accertare le competenze acquisite dal tirocinante nell’attività svolta in gruppi-classe e nell’ambito della didattica disciplinare, con particolare riferimento alle attività di laboratorio e all’acquisizione delle conoscenze psicopedagogiche.

Lezione simulata

Il candidato deve progettare, anche mediante tecnologie digitali multimediali e con didattica innovativa, una lezione simulata su un argomento proposto dalla commissione 48 ore prima. La lezione deve illustrare le scelte dei contenuti, delle didattiche e metodologie adottate con riferimento al percorso di formazione iniziale relativo alla specifica classe di concorso.

Superamento della prova

I candidati superano la prova e conseguono l’abilitazione se ottengono un punteggio minimo sia nella prova scritta sia nella lezione simulata di 7/10.

