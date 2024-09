Concorsi docenti 2024, la procedura

di Salvatore Pappalardo e Daniele Di Frangia,, La Tecnica della scuola, 12.9.2024.

Concorsi docenti 2024, tutto ciò che c’è da sapere sulla procedura prima di eseguire la prova scritta.

Quante regioni e quante procedure si possono scegliere

Con la pubblicazione dei bandi, che dovrebbe avvenire tra la fine di ottobre e non oltre il mese di novembre, i candidati sapranno come e quando dovranno presentare la domanda e in seguito, accedendo sul Portale Unico del Reclutamento (INPA) e sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito troveranno l’avviso contenente il calendario nazionale delle prove.

Svolgimento Prove scritte

Le prove scritte si svolgono nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione, nelle sedi individuate dagli USR (Uffici Scolastici Regionali) competenti per territorio, i quali hanno la possibilità, ove necessario, di determinare il numero di turni per lo svolgimento delle prove.

Sedi d’esami

Quindici giorni prima della data fissata per la prova scritta gli USR pubblicheranno, tramite avviso sul Portale Unico del reclutamento (www.inpa.gov.it) e nei loro siti e albi, l’elenco delle sedi d’esame, con la loro esatta ubicazione e con l’indicazione della destinazione di ogni singolo candidato, distribuiti in ordine alfabetico.

Adempimenti

I candidati dopo aver visualizzato e salvato il documento riguardante la loro convocazione, che ha valore a tutti gli effetti come notifica, sono tenuti a presentarsi, nell’orario stabilito, nella sede prevista, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale. La mancata presentazione nel giorno, luogo e ora stabiliti, ancorché dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore, comporta l’esclusione dalla procedura.

Accesso alla sala

I candidati, all’atto di accedere nella sala loro assegnata, non potranno portare con sé carta da scrivere, appunti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, strumenti di calcolo, telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati.

Divieti durante la prova

Durante la prova ai candidati è vietato comunicare tra loro verbalmente o per iscritto e mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i membri della commissione giudicatrice. In caso di violazione è disposta l’immediata esclusione dal concorso.

Assegnazione postazione

Dopo aver provveduto alla procedura di riconoscimento, ogni singolo candidato sarà fatto accomodare in una postazione e, non appena tutti i candidati hanno preso posto, gli sarà comunicata la “parola chiave” da inserire nell’apposita schermata per iniziare la prova.

Avvio prova scritta

Una volta inserita la parola chiave, i candidati avranno 3 minuti di tempo per leggere le istruzioni; allo scadere dei 3 minuti, oppure cliccando sul pulsante “inizia nuova prova”, si avvierà la prova.

Durata della prova

La prova avrà la durata di 100 minuti, al termine dei quali il sistema interromperà la procedura e acquisirà definitivamente le risposte inserite fino a quel momento da ogni singolo candidato.

Concorsi docenti 2024, la procedura

