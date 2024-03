di Francesco Di Palma, La Tecnica della scuola, 11.3.2024.

I candidati che superano la prova scritta riportando una votazione non inferiore a 70 punti su cento, sono ammessi a sostenere la prova orale oltre a un test didattico specifico, consistente in una lezione simulata.

Prova orale

La prova orale consiste in un colloquio volto ad accertare le conoscenze e le competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso per la quale partecipa. È prevista inoltre la verifica della capacità di progettazione didattica efficace, con riferimento all’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti. Per tale ragione, nel corso della prova orale, si svolge altresì un test didattico specifico, consistente in una lezione simulata.

Tempi

La prova orale, secondo quando indicato dal bando, ha una durata massima complessiva di 30 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili di cui all’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e al Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 9 novembre 2021. È importante evidenziare comunque che la durata della lezione simulata non può essere superiore alla metà dell’effettiva durata della prova orale.

Procedura prova orale

24 ore prima dell’orario programmato per la propria prova, il candidato estrae a sorte la traccia da sviluppare per svolgere la lezione simulata su quelle predisposte in precedenza dalla commissione, fermo restante che qualora un candidato non dovesse essere presente l’ora prevista per l’estrazione, la commissione procede all’estrazione della traccia e ne dà comunicazione al candidato per mezzo di posta elettronica all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso.

Colloquio

Il colloquio tra la commissione e il candidato verte sul programma previsto dall’allegato A che comprende: una parte generale e sul sostegno, sia per la scuola dell’infanzia sia per la scuola primaria e una parte specifica per ognuno dei due ordini di scuola, inoltre è prevista la valutazione della capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. Nella redazione dei quadri di riferimento per la valutazione della prova orale del concorso per i posti comuni e di sostegno nella scuola primaria, la Commissione Nazionale, di cui all’articolo 9, comma 3, del Decreto ministeriale, individua il livello che consente al candidato di conseguire il titolo d’idoneità per l’insegnamento della lingua inglese.

Lezione simulata

La lezione simulata consiste nella presentazione di un argomento specifico tratto dalle indicazioni nazionali del 2012 integrati dalle indicazioni del 2018 e riferito ai campi d’esperienza per la scuola dell’infanzia e alle discipline per la scuola primaria, in una sezione/classe, dove potrebbe essere prevista la presenza di soggetti bes (disabili certificati, DSA, ADHD e borderline cognitivi, svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale e plusdotati intellettivamente).

Come impostare la lezione simulata

In relazione al contenuto previsto dalla prova sorteggiata, il candidato dovrà dimostrare di avere delle specifiche competenze nel saper programmare una lezione dimostrando di saper :

manipolare l’argomento disciplinare in funzione del processo apprenditivo degli alunni;

disciplinare in funzione del processo apprenditivo degli alunni; organizzare un ambiente educativo per l’apprendimento partendo dal contesto in cui operano e vivono gli alunni;

per l’apprendimento partendo dal contesto in cui operano e vivono gli alunni; adottare le s trategie più adeguate ai bisogni di tutti e di ciascuno in una prospettiva inclusiva;

ai bisogni di tutti e di ciascuno in una prospettiva inclusiva; scegliere il metodo adatto affinché nessuno resti indietro nel percorso formativo attraverso l’utilizzo dell’individualizzazione e della personalizzazione;

nel percorso formativo attraverso l’utilizzo dell’individualizzazione e della personalizzazione; utilizzare le tecnologie e i dispositivi elettronici multimediali al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti;

al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti; proporre prove di verifica e valutative volte ad accompagnare il processo di crescita di ogni singolo alunno.

