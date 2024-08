Concorsi docenti Pnrr, solo i vincitori si abilitano ma a proprie spese.

Concorsi docenti Pnrr, presto il nuovo bando: ma chi vi può partecipare? Ecco i chiarimenti forniti dai nostri esperti di normativa scolastica, Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo nel corso della diretta della Tecnica risponde live di oggi, 22 agosto.

Concorso docenti 2024, requisiti

Probabilmente il bando uscirà tra ottobre e novembre 2024. Vi possono partecipare:

Come requisito primario, coloro che hanno l’ abilitazione . Se si ha l’abilitazione nella classe di concorso per cui si concorre l’essere vincitore garantisce il contratto a tempo indeterminato.

.

. Se si ha l’abilitazione nella classe di concorso per cui si concorre l’essere vincitore garantisce il contratto a tempo indeterminato. Semplici laureati con 24 CFU entro il 31 ottobre 2022 . In questo caso se si risulta vincitori si entra con un contratto a tempo determinato e si fa un percorso, a proprie spese, nel corso dell’anno di prova, per abilitarsi con i rimanenti 36 CFU.

.

. In questo caso se si risulta vincitori si entra con un contratto a tempo determinato e si fa un percorso, a proprie spese, nel corso dell’anno di prova, per abilitarsi con i rimanenti 36 CFU. Semplici laureati, questa è una novità, che si sono iscritti ai percorsi abilitanti da 60 CFU e ne hanno conseguiti già 30. Gli altri 30 sono da conseguire a vincita del concorso.

Concorsi docenti Pnrr non abilitanti, nessun elenco di idonei

“Questi concorsi non prevedono elenchi di idonei, non sono concorsi abilitanti. Solo i vincitori si abilitano, a proprie spese. Chi supera questi concorsi con almeno 70/100 allo scritto e all’orale (140 punti di base) non risulta idoneo o abilitato. Al massimo, oltre i vincitori, si può prevedere un serbatoio di riserva dei posti a bando che potrebbero essere idonei ai fini dello scorrimento della graduatoria. Idonei a tempo parziale, non abilitati. Se nessuno rinunciasse questi idonei non avrebbero abilitazione e perderebbero anche il valore di idoneità al concorso”, ha poi aggiunto l’esperto Lucio Ficara.

Concorsi docenti, quando finisce la fase transitoria?

Ricordiamo che al momento siamo in una fase transitoria, il cui termine ultimo è fissato al 31 dicembre 2024. Dopo questa data si dovrebbe entrare a regime con il sistema dei 60 CFU. Il bando del prossimo concorso docenti, anche questo non abilitante, dovrebbe essere pubblicato il prossimo autunno. Si prevede la disponibilità di circa ventimila posti.

Ma chi vi può partecipare? Perché ci sarà una pioggia di ricorsi? Cosa succede a chi non vince il concorso Pnrr?

RIVEDI LA DIRETTA

. . . . . . . . .

Concorsi docenti Pnrr, le novità sul bando in arrivo aperto ad alcuni laureati

ultima modifica: da