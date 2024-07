di Vittorio Borgatta, InfoDocenti.it, 19.7.2024.

Al momento sono poche le graduatorie di merito pubblicate. Molti ci stanno chiedendo se ci sarà uno stop alle prove orali almeno per il mese di agosto.

Cosa possiamo rispondere?

Impossibile dare una risposta che possa andare bene per tutti. Quello che possiamo scrivere è che il ministero spinge per la chiusura il prima possibile. Ciò significa che in diverse regioni gli orali potrebbero finire entro il 15-20 luglio.

Per chi deve ancora chiudere il ministero vorrebbe una pubblicazione delle graduatorie di merito in modo da arrivare ad immissione in ruolo entro settembre-ottobre di quest’anno.

E quindi?

L’attività della commissione non dovrebbe fermarsi nel mese di agosto. E quindi diventa difficile pensare che sia possibile prenotare e fare una vacanza lontano dalla vostra dimora abituale…

.

.

.

.

.

.

.

.

Concorsi docenti, stop alle prove pratiche e orali nel mese di agosto?

ultima modifica: da