Obiettivo scuola, 13.12.2023.

Chiarimenti su quando spettano i 12 punti per il superamento del concorso; quanti concorsi si valutano?

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato sul sito inPA i bandi:

del Concorso della scuola dell’infanzia e primaria

del Concorso della scuola secondaria

Le domande possono essere presentate entro il 9 Gennaio 2024 ore 23:59.

CONCORSO ORDINARIO O STRAORDINARIO?

Nonostante in questi mesi sia stata utilizzata (a nostro avviso in modo fuorviante) l’espressione “Concorso Straordinario”, i concorsi in questione si configurano come ordinari.

A fugare ogni dubbio, la pagina del Ministero dove si legge chiaramente che si tratterà di concorsi ordinari:

Pertanto il superamento delle prove del concorso dà diritto al punteggio spendibile nelle graduatorie per le supplenze o, per il personale di ruolo, nella mobilità e nella graduatoria interna di istituto, secondo le rispettive tabelle di valutazione dei titoli.

LA VALUTAZIONE NELLA MOBILITÀ E NELLE GRADUATORIE INTERNE

L’attuale CCNI della mobilità, valido per gli anni scolastici 2022/2025 prevede, tra l’altro, l’attribuzione di 12 punti per il superamento di concorsi ordinari per titoli e servizi.

per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l’accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza”.

Il punteggio spetta quindi per il superamento di un concorso ordinario di livello pari superiore a quello di appartenenza. Come precisa la nota n. 1, il ruolo di appartenenza va riferito rispettivamente: a) alla scuola dell’infanzia; b) alla scuola primaria; c) alla scuola secondaria di I grado; d) agli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica.

Questo significa che:

Per i docenti della scuola dell’infanzia si valuta il superamento del concorso per la scuola dell’infanzia (stesso ruolo) nonché per la scuola primaria e secondaria di I e II grado (livello superiore). Per i docenti della scuola primaria si valuta il superamento del concorso per la scuola primaria (stesso ruolo) o per la scuola secondaria di I e II grado (livello superiore). Per i docenti della scuola secondaria di I grado si valuta il superamento del concorso per la scuola secondaria di I grado (stesso ruolo) e II grado (livello superiore).

Non si valutano invece concorsi di livello inferiore.

QUANTI CONCORSI SI VALUTANO?

Nella mobilità territoriale (trasferimenti da una scuola all’altra) e nelle graduatorie interne d’istituto è valutabile un solo concorso.

Se quindi il docente è stato immesso in ruolo in forza di un concorso ordinario, può già contare dei 12 punti in questione. Diversamente, se l’immissione in ruolo è avvenuta da GPS, GAE o concorsi straordinari, il superamento del concorso ordinario può permettere l’acquisizione dei 12 punti in questione.

MOBILITÀ PROFESSIONALE

Diversamente dalla mobilità territoriale, nella mobilità professionale (passaggi di ruolo e\o di cattedra da una classe di concorso a un’altra o da un grado\ruolo all’altro), oltre al primo concorso valutabile 12 punti si valutano anche ulteriori concorsi pubblici ordinari per esami e titoli per l’accesso ai ruoli di livello pari o superiori a quello di appartenenza. Per ogni concorso ulteriore vengono attribuiti 6 punti.

