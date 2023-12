Concorsi scuola 2023, come pagare la tassa

di Roberto Bosio, InfoDocenti.it, 12.12.2023.

Il pagamento della tassa per partecipare al concorso può essere effettuata solo attraverso il sistema “Pago in Rete”.

Come faccio a pagare?

Il sistema è abbastanza semplice. Devo compilare la sezione della domanda che indica a quante procedure voglio partecipare. Fatto questo nella pagina principale comparirà un bottone blu in fondo alla pagina come potete vedere nello screenshot che trovate in fondo al paragrafo.

Dove posso pagare?

Si apre una pagina come quella che trovate sopra. Se ho una carta di credito o debito Mastercard o Visa potrò procedere al pagamento online. Se non voglio procedere in questo modo, posso in alternativa scaricare il documento – che poi dovrò stampare – con cui sarà possibile pagare la somma in ricevitoria o tabaccheria.

Dove dovrò inserire la ricevuta?

Per questa domanda sarà necessario inserire la ricevuta dell’avvenuto pagamento della domanda. Per non fare errori bisogna considerare che la domanda andrà inserita in un punto preciso della domanda. Si tratta della sezione “Altre dichiarazioni” della domanda, al punto L: VERSAMENTO

