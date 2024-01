di Roberto Bosio, InfoDocenti.it, 30.1.2024.

Aumentano i compensi per i componenti delle commissioni dei concorsi.

I compensi lordi per commissario

Aumentano i compensi lordi per i componenti delle commissioni (per passare al netto bisogna detrarre tra il 35 ed il 40%). Si va dai 1.600 euro lordi per il commissario per commissioni infanzia e primaria o per ITP, ai 1.800 euro per i commissari degli altri ordini di scuola, ai 2.000 per la procedura riservata ai Dirigenti Scolastici.

Quanto guadagno per elaborato

Il compenso per elaborato passa da 0,8 a un euro ad elaborato. Per questa procedura dovrebbe valere per l’eventuale prova pratica.

C’è un ma…

Il compenso intero si dovrebbe prendere solo se si conclude tutto l’iter nel giro di 120 giorni dalla pubblicazione dei risultati dello scritto. Resta da capire quale somma verrà versata se non si dovessero rispettare questi tempi.

