Il Ministero dell’Istruzione e del Merito andrà a pubblicare le prove dei concorsi docenti già svolte dai candidati.

Le prove scritte del concorso infanzia e primaria si sono concluse: tra il 18 e il 19 marzo, si completeranno le prove relativi al concorso scuola secondaria di primo e secondo grado. A breve, per i candidati, dovrebbe essere possibile visualizzare la propria prova. La prova potrà essere visualizzata da tutti i candidati, sia da chi l’ha superata, sia da chi, invece, non è riuscita a superarla.

Anche in vista del prossimo bando di concorso PNRR, che dovrebbe uscire nel prossimo autunno, sarà possibile visionare i quesiti riguardanti la prova sostenuta dai candidati. La prova sarà a disposizione dei candidati sulla stessa piattaforma utilizzata per l’inoltro della domanda. I candidati potranno accedere, tramite le proprie credenziali, all’area a loro riservata nella Piattaforma concorsi e procedure selettive di Istanze online. L’indirizzo è il seguente: https://concorsi.istruzione.it/piattaforma-concorsi-web/ . Successivamente si dovrà selezionare “Graduatorie” e il concorso svolto ovvero il concorso che fa riferimento al DDG n. 2575/023 del 6 dicembre 2023 e/o DDG n. 2576/2023. Infine, nella “Sezione Allegati”, ciascun candidato potrà selezionare il file.zip per scaricarne il contenuto.

Sonia Cannas, esperta di normativa scolastica, nel corso di un suo intervento a Orizzonte Scuola, ha confermato la pubblicazione delle prove: ‘Il Ministero pubblica le prove già svolte sul proprio sito Web e, infatti, chi vuole potrà andare a visionare le prove dei precedenti concorsi’. Al momento, non è possibile, però, conoscere le tempistiche riguardanti la pubblicazione delle prove: a questo proposito, dovrebbero arrivare delle indicazioni da parte degli Uffici Scolastici Regionali. Anche chi non ha partecipato al concorso, potrà visualizzare i quesiti relativi alle prove scritte (nelle apposite sezioni dedicate ai due concorsi, infanzia/primaria e secondaria): tutto ciò potrà essere utile in vista di una possibile partecipazione al prossimo concorso.

