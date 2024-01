Chiuse il 9 gennaio le iscrizioni ai concorsi scuola, e in attesa di conoscere la ripartizione dei 14.438 posti che si aggiungeranno ai 30.216 già ripartiti dettagliatamente dai bandi e di conoscere anche la data della prova scritta, c’è già chi guarda all’orale dove saranno le commissioni ad esaminare direttamente i candidati ammessi.

Per fortuna sono state previste le aggregazioni di moltissime classi di concorso riunite in un’unica regione (v. Allegato 2 dei bandi), altrimenti sarebbe difficilissimo costituire le commissioni esaminatrici in ogni regione e per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto.

Per effetto delle aggregazioni, dovranno essere costituite invece esattamente 586 commissioni, di cui 528 per i concorsi della secondaria e 58 per i concorsi di infanzia e primaria.

Tra gli USR avrà il maggiore onere organizzativo il Veneto che dovrà costituire 52 commissioni, seguito dalla Lombardia con 51, dal Piemonte con 47, dalla Campania con 44, dal Lazio con 42, dalla Puglia con 41, dall’Emilia R. con 40.

Avrà meno problemi l’USR Molise che dovrà costituire soltanto 5 commissioni.

Teoricamente per ciascuna delle 586 commissioni concorsi scuola composte da membri effettivi (il presidente, due docenti, un docente aggregato per l’inglese e un segretario) dovranno essere nominati altrettanti supplenti, raddoppiando, pertanto, il numero complessivo di componenti da nominare.

Si sa che in passato la nomina dei supplenti era un lusso per molti USR che faticavano a nominare i componenti effettivi.

Se, tuttavia, gli USR riusciranno a nominare tutti i componenti effettivi e supplenti, dovranno reperire da subito ben 5.860 persone. Ma questo sforzo organizzativo potrebbe non bastare.

Infatti, occorrerà attendere l’esito della prova scritta per mettere mano eventualmente ad una ricerca di altri commissari.

Se il numero dei candidati per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto supererà nella regione i 500 ammessi alla prova orale concorsi scuola che hanno superato lo scritto con almeno 70 punti su 100, dovranno essere costituite infatti sottocommissioni per ogni gruppo di 500 o frazione di 500.

Le possibili difficoltà per la costituzione di commissioni e sottocommissioni costituiscono un problema non solo per gli Uffici scolastici Regionali, ma anche per molti candidati che, a causa degli eventuali ritardi delle nomine dei commissari, vedrebbero prolungarsi i tempi di attesa per sostenere le prove orali e, se vincitori, vedere sfumare le nomine in ruolo per il prossimo anno scolastico.

