Concorso 2020. Chi può partecipare?

dalla Gilda degli insegnanti della provincia di Venezia, 29.4.

– Il 28 aprile 2020 sono stai pubblicati in Gazzetta Ufficiale i bandi relativi alle procedure concorsuali per docenti.

I concorsi sono 4, i candidati dovranno presentare istanza di partecipazione alle prove finalizzate all’abilitazione solo in modalità telematica attraverso il portale del Ministero «Istanze on-line (POLIS)».

Queste tutte le procedure concorsuali bandite:

Le date per la presentazione della domanda

Concorso straordinario secondaria I e II grado procedura per il ruolo dalle ore 9,00 del 28 maggio 2020 fino alle ore 23,59 del 3 luglio 2020.

Concorso ordinario infanzia e primaria dalle ore 09.00 del 15 giugno 2020, fino alle ore 23.59 del 31 luglio 2020.

Concorso ordinario secondaria I e II grado dalle ore 09.00 del 15 giugno 2020, fino alle ore 23.59 del 31 luglio 2020.

Procedura straordinaria per l’abilitazione dalle ore 9.00 del 28 maggio 2020 fino alle ore 23.59 del 3 luglio 2020.

Riportiamo di seguito i requisiti necessari per partecipare ai diversi concorsi:

CONCORSO STRAORDINARIO

Al concorso straordinario possono accedere i docenti con:

tre annualità di servizio nelle scuole secondarie statali anche non consecutive svolte tra l’a.s. 2008/09 e l’anno scolastico 2019/20 su posto comune o di sostegno.(per annualità si intende servizio prestato per almeno 180 giorni nell’anno scolastico o, un servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale)

anche non consecutive svolte tra l’a.s. 2008/09 e l’anno scolastico 2019/20 su posto comune o di sostegno.(per annualità si intende servizio prestato o, un servizio un anno di servizio dei tre deve essere stato svolto per la classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre

possesso del titolo di studio valido per l’accesso alla classe di concorso richiesta laurea o diploma per gli ITP

CONCORSO STRAORDINARIO al fine di conseguire ABILITAZIONE:

i requisiti sono gli stessi dello straordinario ma possono partecipare anche coloro con servizio non statale

CONCORSO ORDINARIO

Posti comuni:

abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure

sulla classe di concorso oppure laurea (magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso) e 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.

(magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso) nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche. abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente

Per i posti di insegnante tecnico-pratico (ITP) è necessario essere in possesso del diploma di accesso alla classe della scuola secondaria superiore (tabella B del DPR 19/2016 modificato dal Decreto n. 259/2017) sino al 2024/25.

Per i posti di sostegno è necessario essere in possesso in aggiunta del titolo di specializzazione sul sostegno o di analogo titolo di specializzazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia.

CONCORSO ORDINARIO per INFANZIA e PRIMARIA

Posti comuni

laurea in Scienze della formazione primaria oppure

diploma magistrale e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002.

Per i posti di sostegno è necessario essere in possesso in aggiunta del titolo di specializzazione sul sostegno o di analogo titolo di specializzazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia

Concorso 2020. Chi può partecipare?

