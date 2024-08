dall’USR per il Veneto, 7.8.2024.

Comunicazione dell’Ufficio III: si comunica che all’Albo Pretorio di questo Ufficio Scolastico regionale sono pubblicate le graduatorie del concorso indetto con decreto del Direttore generale della Direzione generale per il personale scolastico del 6 dicembre 2023, n. 2575 per ADMM – posto di sostegno nella scuola secondaria di I grado, distinte per le regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia e Piemonte.

Le graduatorie comprendono un numero di candidati non superiore al contingente assegnato alla specifica procedura concorsuale come determinato dal bando.

Eventuali segnalazioni potranno essere inviate all’indirizzo drve.reclutamento@istruzione.it entro le ore 11:59 di venerdì 9 agosto 2024 indicando nell’oggetto della mail il seguente testo “DDG 2575 – ADMM – COGNOME NOME – SEGNALAZIONE” .

Concorso 2023: la graduatoria di sostegno delle medie

