Concorso 2024 secondaria, valutazione del servizio

di Salvatore Pappalardo, La Tecnica della scuola, 12.10.2024.

Concorso docenti 2024 scuola secondaria, valutazione del servizio nella graduatoria di merito.

Le commissioni, ultimate le prove concorsuali, procedono alla stesura delle graduatorie di merito regionali distinte per tipologia di posto e per il sostegno sulla base della somma dei punteggi riportati nelle due prove e nella valutazione dei titoli posseduti. Fermo restante che la valutazione complessiva dei titoli previsti dalla tabella non può eccedere i cinquanta punti e, qualora superiore, è ricondotta a tale limite massimo.

Servizio d’insegnamento

Per ogni anno di servizio d’insegnamento prestato sullo specifico posto o sulla specifica classe di concorso per cui si concorre, nelle scuole del sistema nazionale d’istruzione e nell’ambito dei percorsi d’istruzione e formazione professionale, purché svolto per la tipologia di posto o gli insegnamenti riconducibili alla specifica classe di concorso. Sono attribuiti Punti 2

Servizio in progetti

Per il servizio prestato in progetti promossi dall’amministrazione scolastica in collaborazione con le regioni della durata di tre mesi, prorogabili a otto, che prevedono attività di carattere straordinario, anche ai fini del contrasto della dispersione scolastica sono attribuiti Punti 2.

Servizio svolto all’estero

Il servizio prestato nei percorsi d’istruzione dei paesi europei è valutato, ove riconducibile alla specificità del posto o della classe di concorso, con l’attribuzione, per ogni anno di servizio di Punti 2.

Servizio sul sostegno

Servizio prestato su posti di sostegno agli alunni con disabilità, solo nella specifica procedura concorsuale e sullo specifico grado è valutato punti 2 per ogni anno di servizio. Il servizio prestato su posto comune non è valutabile ai fini del concorso sul sostegno.

Servizio a tempo determinato

Il servizio prestato a tempo determinato se svolto per almeno 180 giorni o dal primo febbraio al termine delle attività didattiche è valutato Punti 2

