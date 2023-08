di Roberto Bosio, InfoDocenti.it, 7.8.2023.

Qualche giorno fa vi abbiamo scritto che, secondo il ministero, a luglio dovrebbe essere pubblicato il bando per il concorso per dirigenti scolastici – e quindi dovrebbe essere possibile fare la domanda per partecipare alla procedura. Quali saranno le prove da superare?

Prova preselettiva

Il punteggio massimo che si può conseguire con il concorso è di 230 punti, perché possono essere dati fino a cento punti per la prova scritta, 100 per la prova orale e trenta per i titoli. Non viene calcolato il punteggio che verrà dato per la prova preselettiva che dovrebbe essere prevista se il numero dei candidati sarà più di 4 volte il numero dei posti che verrà messo a concorso (ipotesi altamente probabile). La prova servirà solo a ridurre il numero degli aspiranti al triplo dei posti messi a bando.

La prova preselettiva sarà al computer e prevederà cinquanta quesiti a risposta multipla, sugli stessi ambiti disciplinari previsti per la prova scritta. Verrà dato un punto se la risposta è corretta, e zero in caso contrario.

I questi riguarderanno i seguenti ambiti disciplinari (in comune con la prova scritta):

Normativa riferita al sistema educativo di istruzione e di formazione e agli ordinamenti degli studi in Italia con particolare attenzione ai processi di riforma in atto.

. Modalità di conduzione delle organizzazioni complesse e di gestione dei gruppi, con particolare riferimento alla realtà delle istituzioni scolastiche ed educative statali.

. Processi di programmazione, gestione e valutazione delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla predisposizione e gestione del Piano triennale dell’offerta formativa, all’elaborazione del Rapporto di autovalutazione, del Piano di miglioramento e della Rendicontazione sociale, nel quadro dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e in rapporto alle esigenze formative del territorio.

. Organizzazione degli ambienti di apprendimento, con particolare riferimento all’inclusione scolastica, all’innovazione digitale e ai processi di innovazione nella didattica, all’interno di una adeguata progettazione pedagogica.

. Organizzazione del lavoro e gestione del personale, con particolare riferimento alla realtà del personale scolastico.

. Valutazione ed autovalutazione del personale, degli apprendimenti e dei sistemi e dei processi scolastici.

. Elementi di diritto civile e amministrativo, con particolare riferimento alle obbligazioni giuridiche e alle responsabilità tipiche del dirigente scolastico, nonché di diritto penale con particolare riferimento ai delitti contro la pubblica amministrazione e in danno di minorenni.

. Contabilità di Stato, con particolare riferimento alla programmazione e gestione finanziaria presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e relative aziende speciali.

. Sistemi educativi dei Paesi dell’Unione europea.

Prova scritta

La prova scritta consisterà in sette quesiti di cui cinque a risposta aperta e due in lingua inglese. Le domande in lingua inglese sono rappresentati da cinque quiz a risposta chiusa. Per il superamento della prova scritta è previsto un punteggio minimo di 70/100.

Prova orale

La prova orale consiste in un colloquio sugli stessi temi dello scritto. Oltre a questo c’è da tener presente che nell’orale, si verificheranno in particolare alcuni aspetti del candidato, ovvero:

la capacità di risolvere un caso riguardante la funzione del dirigente scolastico;

la conoscenza e la capacità di utilizzo degli strumenti informatici e delle TIC;

la conoscenza della lingua inglese al livello B2 del CEFR, attraverso la lettura e traduzione di un testo e una conversazione in lingua inglese.

