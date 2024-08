dall’USR per il Veneto, 21.8.2024.

Concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali,

ai sensi del D.M. 13 ottobre 2022, n. 194 – D.D.G. n. 2788/2023.

Elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta

La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Per ogni ulteriore informazione e documentazione inerente alla procedura concorsuale in oggetto si invitano gli interessati a monitorare il sito istituzionale dell’USR per il Veneto, quello Ministeriale, disponibile all’indirizzo https://www.miur.gov.it/concorso-dirigenti-scolastici-2023, nonché il Portale Unico di reclutamento di cui all’articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it .

Concorso Dirigenti Scolastici: i candidati ammessi alla prova scritta

