dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 9.1.2023.

Dopo la pubblicazione del regolamento sulla Gazzetta Ufficiale è attesa l’uscita del bando di concorso che fisserà ufficialmente l’avvio della procedura e, in particolare, le date idi svolgimento.

Il bando

Al momento si sa che il concorso sarà organizzato su base regionale e si dividerà in:

Un’eventuale prova preselettiva

Una prova scritta

Una prova orale

La valutazione dei titoli

La graduatoria di merito (stilata sulla base della somma dei voti della prova scritta, della prova orale e del punteggio attribuito ai titoli)

La prova preselettiva

La prova preselettiva secondo quanto sancito dal Regolamento, si svolgerà in ogni sede regionale se vi sarà un elevato numero di candidati: sarà effettuata con modalità informatica e sarà unica per tutto il territorio nazionale.

Sarà costituita da test da 50 quesiti a risposta multipla sugli stessi ambiti disciplinari della prova scritta, da stabilire mediante bando. A ogni quesito sono attribuiti punti 1 (uno) per ogni risposta esatta, punti 0 (zero) per ogni risposta errata o non data. Non verrà pubblicata la banca dati dei quesiti.

Cosa studiare

Normativa riferita al sistema educativo di istruzione e di formazione e agli ordinamenti degli studi in Italia con particolare attenzione ai processi di riforma in atto;

riferita al sistema educativo di istruzione e di formazione e agli ordinamenti degli studi in Italia con particolare attenzione ai processi di riforma in atto; Modalità di conduzione delle organizzazioni complesse e di gestione dei gruppi, con particolare riferimento alla realtà delle istituzioni scolastiche ed educative statali;

e di gestione dei gruppi, con particolare riferimento alla realtà delle istituzioni scolastiche ed educative statali; Processi di programmazione, gestione e valutazione delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla predisposizione e gestione del Piano triennale dell’offerta formativa, all’elaborazione del Rapporto di autovalutazione, del Piano di miglioramento e della Rendicontazione sociale, nel quadro dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e in rapporto alle esigenze formative del territorio;

e delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla predisposizione e gestione del Piano triennale dell’offerta formativa, all’elaborazione del Rapporto di autovalutazione, del Piano di miglioramento e della Rendicontazione sociale, nel quadro dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e in rapporto alle esigenze formative del territorio; Organizzazione degli ambienti di apprendimento , con particolare riferimento all’inclusione scolastica, all’innovazione digitale e ai processi di innovazione nella didattica, all’interno di una adeguata progettazione pedagogica;

, con particolare riferimento all’inclusione scolastica, all’innovazione digitale e ai processi di innovazione nella didattica, all’interno di una adeguata progettazione pedagogica; Organizzazione del lavoro e gestione del personale , con particolare riferimento alla realtà del personale scolastico;

, con particolare riferimento alla realtà del personale scolastico; Valutazione ed autovalutazione del personale, degli apprendimenti e dei sistemi e dei processi scolastici;

ed autovalutazione del personale, degli apprendimenti e dei sistemi e dei processi scolastici; Elementi di diritto civile e amministrativo, con particolare riferimento alle obbligazioni giuridiche e alle responsabilità tipiche del dirigente scolastico, nonché di diritto penale con particolare riferimento ai delitti contro la pubblica amministrazione e in danno di minorenni;

e alle responsabilità tipiche del dirigente scolastico, nonché di diritto penale con particolare riferimento ai delitti contro la pubblica amministrazione e in danno di minorenni; Contabilità di Stato, con particolare riferimento alla programmazione e gestione finanziaria presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e relative aziende speciali ;

; Sistemi educativi dei Paesi dell’Unione europea.

.

.

.

.

.

.

.

.

Concorso dirigenti scolastici 2023: come prepararsi in attesa del bando

ultima modifica: da