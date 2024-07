inviato da un gruppo di aspiranti DS, 16.7.2024

Per la tutela dei candidati che hanno superato con merito la prova preselettiva del Concorso Ordinario Dirigenti Scolastici.

Il gruppo di aspiranti DS che il 23 maggio 2024 ha superato la prova preselettiva del Concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di 587 dirigenti scolastici di cui al D.M. 194 del 13 ottobre 2022, in seguito all’approvazione dell’Emendamento 12.5 proposto dai Deputati Latini, Loizzo e Miele al D.L. 71/2024 del 31 maggio 2024 che prevede per l’a.s. 2024/25, in deroga alle percentuali previste all’ art.5 comma 11-septies del D.L. 198/2022 (60% ai vincitori del Concorso Ordinario – 40% ai vincitori del Corso-Concorso riservato) l’utilizzo del 100% dei posti previsti servendosi anche della quota di posti destinata ai vincitori del Concorso Ordinario, ha deciso di riunirsi in un Movimento Nazionale spontaneo al fine di vedere rispettati i diritti dei futuri vincitori in un’ottica di correttezza e rispetto dei termini e delle condizioni accettate ai tempi dell’invio della propria istanza di partecipazione alla procedura concorsuale.

Il Movimento vuole far presente che il motivo della scelta espressa nel testo dell’Emendamento dai Deputati è quello della “non conclusione” in tempo utile del Concorso ordinario per le immissioni in ruolo al 1^ settembre 2024.

A tal fine il Movimento, accertato nei fatti che non ci sia volontà di congelare i posti vacanti affidandoli in reggenza, e constatando la propria impotenza rispetto alle lungaggini della procedura concorsuale che vede coinvolti gli aspiranti DS del Concorso ordinario, chiede che si proceda ad uno snellimento della procedura concorsuale proponendo un trattamento al pari degli aspiranti al Corso-Concorso Riservato al fine di una rapida immissione in ruolo anche dal Concorso Ordinario per ricoprire i posti vacanti a partire dal 1^ settembre 2024. Tale richiesta proviene anche dall’ulteriore preoccupazione data dall’alto numero di ricorrenti che non hanno superato la prova preselettiva ma che potrebbero sostenere parimenti la prova scritta con riserva.

Il Movimento inoltre, nel ribadire lo snellimento della procedura, intende sottolineare quanto la prova preselettiva sia stata aspramente selettiva per gli stessi candidati del Concorso Ordinario, con appena il 7% di ammessi rispetto all’84,9% dei candidati del Corso-Concorso Riservato. Per questi motivi, i candidati intendono esprimere le proprie perplessità e preoccupazioni anche in merito ad ulteriori “forti strette”, come già accaduto in altre procedure concorsuali ben note agli stessi candidati, dove al pari si era verificata una carenza e/o mancanza di posti vacanti disponibili.

L’ulteriore preoccupazione si fonda sul fatto che qualora venga utilizzata, come richiesto dall’Emendamento, il 100% della quota riservata ad ambedue le selezioni, in un futuro il MEF possa non autorizzare altrettante assunzioni in servizio, riducendo di fatto notevolmente il numero dei posti calcolati precedentemente e riservando ai vincitori del Concorso ordinario nell’anno scolastico successivo il 100% di un totale numericamente irrisorio, anche a causa del dimensionamento della rete scolastica previsto.

In qualità di aspiranti DS, mossi dalla passione, dallo studio e dagli ideali di meritocrazia e rispetto del principio costituzionale di pari dignità ed uguaglianza, si fa appello affinché il Ministero dell’Istruzione e del Merito predisponga ogni azione possibile per garantire l’assunzione anche per i futuri vincitori del Concorso Ordinario.

Si rende noto che il Movimento continuerà le proprie azioni e adirà anche le vie legali nelle opportune sedi per rivendicare i summenzionati diritti.

