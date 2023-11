Concorso docenti 2023. Procedura, posti, requisiti, prove ed esiti finali

di Salvatore Pappalardo, La Tecnica della scuola, 23.11.2023.

Manca poco all’emanazione del regolamento e del bando per il concorso volto a reclutare i docenti di ogni ordine e grado di scuola sia per posti comuni sia per il sostegno.

Procedura

Con la nota n° 21328 il Ministro dell’Università, nell’avviare le procedure di accreditamento iniziale e periodico dei percorsi di formazione insegnanti per l’anno scolastico 2023/2024 comunicava che il Ministro dell’Istruzione e del Merito avrebbe provveduto a indire due procedure concorsuali. La prima entro il mese di novembre del 2023 e la seconda entro il mese di febbraio del 2024.

Le due procedure

Le due procedure, considerato che dovrebbero concludersi entro il 2024, anno in cui dovrebbe concludersi il periodo di vigenza del PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza), avranno una sequenza semplificata e più rapida nella misura in cui non è prevista la prova preselettiva, ma solo una prova scritta e una orale.

Posti a concorso

I concorsi riguardano tutti gli ordini e gradi di scuola e, secondo quando riporta la CISL/scuola, dovrebbe prevedere complessivamente 30.216 posti, di cui 21.101 comuni e 9.115 di sostegno, secondo la seguente ripartizione:

• 1.315 nella scuola dell’infanzia (di cui 608 di sostegno),

• 8.326 nella scuola primaria (di cui 5.463 di sostegno),

• 7.646 nella secondaria di I grado (di cui 2.480 di sostegno)

• 12.929 nella secondaria di II grado (di cui 564 su sostegno).

Presentazione della domanda

Al concorso possono partecipare tutti i candidati che, presentano la domanda, entro la data indicata dall’imminente bando versando un contributo di 10 euro, unicamente in modalità telematica attraverso il sistema “Istanze on Line (POLIS)” previo possesso delle credenziali SPID, fermo restante che le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.

Prove

I concorsi vedranno una prova scritta mediante l’ausilio di mezzi informatizzati, con piùquesiti a risposta multipla volta all’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico, nonché sull’informatica e sulla lingua inglese. La prova orale mirerà ad accertare, in particolare, le conoscenze e le competenze del candidato nella disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché le competenze didattiche e l’abilità nell’insegnamento anche attraverso un test specifico.

Requisiti concorso scuola infanzia e primaria

1) Posto comune:

Laurea abilitante in scienze della formazione primaria;

Diploma abilitazione magistrale o diploma sperimentale a indirizzo linguistico conseguito entro il 2001/2002;

Per la scuola dell’infanzia è titolo specifico: il diploma triennale o quinquennale sperimentale conseguito entro il 2001/2002.

2) Posto il sostegno, oltre ai titoli di studio di cui sopra occorre essere in possesso, alla data di scadenza della presentazione della domanda, del titolo di specializzazione sul sostegno.

Requisiti concorso scuola secondaria

1) Posto comune:

Laurea magistrale valida per l’accesso alla specifica classe di concorso e relativa abilitazione;

Laurea magistrale valida per l’accesso alla specifica classe di concorso e tre anni di servizio anche non consecutivi, nella scuola statale, negli ultimi cinque anni, di cui uno nella classe di concorso specifica per la quale si chiede di partecipare

Laurea magistrale e 24 CFU, conseguiti entro il 31 ottobre del 2022

Del semplice diploma per i docenti ITP.

2) Posto di sostegno gli aspiranti in possesso della laurea magistrale e uno dei requisiti elencati sopra, (abilitazione, 24 CFU, conseguiti entro il 31 ottobre del 2022, tre anni di servizio, diploma ITP) e la specializzazione sul sostegno.

Per i candidati che avessero conseguito uno dei titoli all’estero per partecipare ai concorsi di cui sopra, è necessario che entro la data di scadenza per la presentazione della domanda abbiano ricevuto il riconoscimento del titolo.

Esito procedure

All’esito delle procedure concorsuali i vincitori, per un numero di posti uguale a quelli previsti nel bando, tranne integrazione per eventuali rinunce, privi di abilitazione sottoscriveranno un contratto annuale a tempo determinato e acquisiranno i crediti mancanti di 30 e 36 CFU/CFA attraverso la frequenza dei percorsi di formazione iniziale.

