Sembra inarrestabile la fuga dalle commissioni esaminatrici dell’attuale concorso docenti 2024, probabilmente a causa della tardiva conoscenza, a nomina avvenuta, degli impegni preparatori delle prove orali a carico dei commissari (un numero di tracce della lezione simulata pari al numero dei candidati da esaminare, nonché un numero di quesiti da predisporre pari a tre volte il numero dei candidati). A tutto questo va aggiunta la condizione dei commissari costretti ad operare senza esonero dagli obblighi di servizio sia per dirigenti scolastici che per docenti nominati in commissione.

Al 30 aprile scorso erano state complessivamente 167 le rettifiche relative alle commissioni di concorso docenti 2024 per le quali, a seguito di rinunce di commissari, avevano costretto gli Uffici scolastici Regionali a provvedere alla sostituzione di membri dimissionari.

Le rettifiche a quella data non hanno risparmiato nessun USR, costringendo gli Uffici a rallentare o rinviare le fasi di svolgimento delle prove orali.

Meno di due settimane dopo, nell’arco di soli tredici giorni, la maggior parte degli USR ha dovuto nuovamente mettersi alla ricerca di nuovi commissari, in quanto hanno dovuto prendere atto della rinuncia di altri 98 commissari che, per motivi formali diversi, hanno buttato la spugna.

Rispetto alla situazione rilevata al 30 aprile, quelle 98 nuove rinunce rappresentano un incremento del 59% (!), e il fenomeno sembra avere tutte le intenzioni per continuare.

Al 13 maggio Tuttoscuola ha rilevato che il numero complessivo delle rinunce è arrivato complessivamente a 265.

Le commissioni modificate rallentano ovviamente lo svolgimento delle procedure concorsuali, concorrendo a pregiudicare la conclusione delle prove del concorso docenti 2024 in tempo utile per le nomine dei vincitori a settembre, come già si prospetta con certezza per alcune classi di concorso i cui calendari definiti per le prove orali prevedono la conclusione a ottobre.

