Concorso straordinario docenti di religione, faq su titoli conseguiti prima del 31 ottobre 2012: domande entro l’8 luglio.

Il prossimo 8 luglio scadono i termini per presentare domanda per i concorsi straordinari per docenti di religione.

La scadenza, inizialmente fissata al 2 luglio, è stata prorogata con due avvisi, uno per le scuole dell’infanzia e primaria e uno per le secondarie di primo e secondo grado.

Il Ministero ha fatto comunque sapere che resta fermo il possesso dei requisiti e titoli prescritti per l’ammissione alla procedura concorsuale alla data precedentemente stabilita di chiusura delle istanze del 2 luglio.

Titoli conseguiti prima del 31 ottobre 2012

Il Ministero ha pubblicato due nuove faq.

Scuola infanzia e primaria

D: Sono in possesso di uno dei seguenti titoli di qualificazione professionale conseguiti prima del 31.10.2012:

baccalaureato, licenza e dottorato in Teologia e nelle sue specializzazioni;

diploma accademico di Magistero in scienze religiose;

attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un seminario maggiore;

Laurea magistrale in scienze religiose, Licenza in scienze religiose, Diploma di alta specializzazione in Sc. Rel. ISSR “Mancini” di Urbino;

insegnanti della sezione o della classe in possesso di specifico master di II livello;

Licenza in Scienze dell’Educazione con specializzazione in “Educazione e Religione”;

Laurea magistrale in Sc. dell’Educazione con specializzazione in “Pedagogia e didattica della religione” e in “Catechetica e Pastorale giovanile”, nella presentazione della domanda, quale codice posso utilizzare?

R: Il candidato in possesso di uno dei predetti titoli conseguiti prima del 31.10.2012 può utilizzare gli stessi codici utilizzati dai candidati in possesso dei medesimi titoli, conseguiti dopo il 31.10.2012, presenti nella tabella riportata nella FAQ n. 7.

Scuola secondaria

D: I titoli di:

Laurea magistrale in scienze religiose, Licenza in scienze religiose, Diploma di alta specializzazione in Sc. Rel. ISSR “Mancini” di Urbino;

Licenza in Scienze dell’Educazione con specializzazione in “Educazione e Religione”;

Laurea magistrale in Sc. dell’Educazione con specializzazione in “Pedagogia e didattica della religione” e in “Catechetica e Pastorale giovanile”, sono da ritenersi validi anche se rilasciati prima del 31.10.2012?

R: Sì, i predetti titoli sono validi anche se rilasciati prima del 31.10.2012.

